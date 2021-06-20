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    НБУ завтра введе в обіг дві нові монети (фото)

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    Національний банк із 21 червня випустить в обіг дві нові пам'ятні монети номіналом у 2 і 10 грн - НБУ завтра введе в обіг дві нові монети (фото)
    Національний банк із 21 червня випустить в обіг дві нові пам'ятні монети номіналом у 2 і 10 грн
    Фото: з відкритих джерел

    Монети присвячено 25-річчю Конституції і Герою України Василю Сліпаку

    Національний банк із 21 червня випустить в обіг дві нові пам'ятні монети номіналом у 2 і 10 грн. Їх присвячено 25-річчю Конституції і Герою України Василю Сліпаку. Про це йдеться на офіційному сайті НБУ. Замовити їх можна на сайті НБУ (онлайн), або у відділі реалізації (Київ, Контрактова площа, 2а).

    «25 років Конституції України»: номінал монети 10 грн

    На аверсі монети пазл, на контурах окремі статті Конституції. Також розміщено: позолочений Державний Герб (у центрі), є написи «Україна» і вказано номінал монети. Рік карбування – 2021.

    На реверсі монети дзеркальні силуетні зображення, які уособлюють народ України. Це, як зазначають у НБУ, символізує, що кожен українець – частина одного цілого, а Конституція гарантує їхні права. Малий Державний Герб і напис «Конституція/Україна».

    Монета виготовлена тиражем 2500 штук. Художник монети – Владислав Яровий, а скульптор – Юрій Лук'янов.

    Монета «Василь Сліпак»: номінал 2 грн

    Василь Сліпак – Герой України, оперний співак, соліст Паризької національної опери. З 2015-го захищав Україну у війні з російським агресором на Донбасі, загинув 26 червня 2016-го.

    На аверсі розмістили малий Державний Герб України, праворуч від якого напис «Україна» (півколом), у центрі на дзеркальному тлі – портрет Василя Сліпака, праворуч від якого: нотний рядок, номінал монети – 2 гривні, графічний символ гривні, рік карбування монети – 2021. Зліва написи: «Василь Сліпак «Міф» (його позивний).

    На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено солов'я на стовбурі автомата, стилізовані гілки дерев (вгорі і внизу).

    Як відомо, в Україні монету 1992 року випуску номіналом в 1 гривню продають за 15-30 тис. грн (в еквіваленті до 1 тис. євро). Особливість такої монети – гладкий гурт.

    Нагадаємо, Національний банк України 17 травня 2021 року вводить в обіг золоту пам’ятну монету «1 Гривня».

    Вона відтворює дизайн обігової монети «Володимир Великий» номіналом 1 гривня зразка 2004 року, що присвячена видатному державному та політичному діячеві, творцю середньовічної європейської держави Руси-України – князю Київському Володимиру Великому. Водночас монета має окремі відмінності від обігової монети «Володимир Великий».

    Її виготовлено із золота 999,9 проби, категорія якості карбування – «анциркулейтед», маса дорогоцінного металу у чистоті – 15,55 г, діаметр – 25,0 мм, гурт монети – гладкий. Відкарбована ця золота пам’ятна монета була у 2010 році тиражем 500 штук.

    Теги: Київ Національний банк банк Конституція Контрактова площа гривня Герой України Україна Василь Сліпак монета співак НБУ герб
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    НБУ завтра введе в обіг дві нові монети (фото)