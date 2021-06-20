НБУ завтра введе в обіг дві нові монети (фото)

Національний банк із 21 червня випустить в обіг дві нові пам'ятні монети номіналом у 2 і 10 грн

Монети присвячено 25-річчю Конституції і Герою України Василю Сліпаку

Національний банк із 21 червня випустить в обіг дві нові пам'ятні монети номіналом у 2 і 10 грн. Їх присвячено 25-річчю Конституції і Герою України Василю Сліпаку. Про це йдеться на офіційному сайті НБУ. Замовити їх можна на сайті НБУ (онлайн), або у відділі реалізації (Київ, Контрактова площа, 2а).

«25 років Конституції України»: номінал монети 10 грн

На аверсі монети пазл, на контурах окремі статті Конституції. Також розміщено: позолочений Державний Герб (у центрі), є написи «Україна» і вказано номінал монети. Рік карбування – 2021.

На реверсі монети дзеркальні силуетні зображення, які уособлюють народ України. Це, як зазначають у НБУ, символізує, що кожен українець – частина одного цілого, а Конституція гарантує їхні права. Малий Державний Герб і напис «Конституція/Україна».

Монета виготовлена тиражем 2500 штук. Художник монети – Владислав Яровий, а скульптор – Юрій Лук'янов.

Монета «Василь Сліпак»: номінал 2 грн

Василь Сліпак – Герой України, оперний співак, соліст Паризької національної опери. З 2015-го захищав Україну у війні з російським агресором на Донбасі, загинув 26 червня 2016-го.

На аверсі розмістили малий Державний Герб України, праворуч від якого напис «Україна» (півколом), у центрі на дзеркальному тлі – портрет Василя Сліпака, праворуч від якого: нотний рядок, номінал монети – 2 гривні, графічний символ гривні, рік карбування монети – 2021. Зліва написи: «Василь Сліпак «Міф» (його позивний).

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено солов'я на стовбурі автомата, стилізовані гілки дерев (вгорі і внизу).

Як відомо, в Україні монету 1992 року випуску номіналом в 1 гривню продають за 15-30 тис. грн (в еквіваленті до 1 тис. євро). Особливість такої монети – гладкий гурт.

Нагадаємо, Національний банк України 17 травня 2021 року вводить в обіг золоту пам’ятну монету «1 Гривня».

Вона відтворює дизайн обігової монети «Володимир Великий» номіналом 1 гривня зразка 2004 року, що присвячена видатному державному та політичному діячеві, творцю середньовічної європейської держави Руси-України – князю Київському Володимиру Великому. Водночас монета має окремі відмінності від обігової монети «Володимир Великий».