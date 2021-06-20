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    Посол Угорщини Іштван Ійдярто: Ми не критикуватимемо Україну за сміття у Тисі

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    Торік&nbsp;Тиса на хвилях повені принесла сотні кубів сміття в Угорщину - Посол Угорщини Іштван Ійдярто: Ми не критикуватимемо Україну за сміття у Тисі
    Торік Тиса на хвилях повені принесла сотні кубів сміття в Угорщину
    Фото: mukachevo.net

    Вирішити проблему допоможе будівництво сміттєпреробного заводу у селі Яноші

    Угорці змушені збирати сміття, яке пливе Тисою із України за кордон. Попри це, Угорщина не критикуватиме нашу країну за тонни сміття, що потрапляють до водойми, адже офіційний Київ прагне усунути цю проблему і «є перші кроки на цьому шляху». Про це у інтерв’ю «Главкому» заявив Посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто.

    «Найголовніша проблема полягає в тому, що у більшості населених пунктів (українських населених пунктів на Закарпатті), здається, їх 160, жодним чином не організована переробка сміття. Чому саме зараз така проблема? Раніше не було стільки пластику, скільки є зараз. Нині сучасне життя, працюють різні виробництва. І якщо не створена система у державі, яка переймається утилізацією, то бачимо результат, який був помітний усім минулого року», – сказав посол.

    Він також зауважив, що вирішити проблему допоможе будівництво сміттєпреробного заводу у селі Яноші, що неподалік від Берегового.

    «Я знаю, що зараз Україна має нову «зелену» стратегію. На місцевому рівні є гроші. Впевнений, що і для вашої держави ця історія є неприємною. Розумієте, якщо проблемою не займалися десятки років, через рік її не вирішити», – пояснив Іштван Ійдярто.

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    Теги: Київ історія гроші будівництво сміття Угорщина посол Україна кордон Іштван Ійдярто
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    Посол Угорщини Іштван Ійдярто: Ми не критикуватимемо Україну за сміття у Тисі