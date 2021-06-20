В ООН продовжують документувати випадки насильства, погроз та залякування українських журналістів

Так цього дня два роки тому відомий журналіст-розслідувач із Черкас Вадим Комаров помер після шести тижнів у комі

Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини до других роковин смерті українського журналіста Вадима Комарова закликала ефективно розслідувати акти насильства та залякування представників засобів масової інформації. Про це вказано у повідомленні Місії на Facebook-сторінці.

Так, цього дня два роки тому, 20 червня 2019 року, відомий журналіст-розслідувач із Черкас Вадим Комаров помер після шести тижнів у комі.

«Він так і не прийшов до тями після жорстокого нападу, скоєного серед білого дня в центрі Черкас. Ніхто не був притягнутий до відповідальності за цей жахливий злочин», – нагадують в ООН.

В моніторинговій місії зауважують, що справа Вадима Комарова – не перше вбивство журналіста-розслідувача в Україні. В ООН продовжують документувати випадки насильства, погроз та залякування журналістів, працівників засобів масової інформації та блогерів в Україні.

«Ми повторюємо свій заклик до органів влади ефективно розслідувати акти насильства та залякування журналістів, та забезпечити належну кваліфікацію злочину та покарання відповідно до його тяжкості», – наголошують в ООН.

Моніторингова місія ООН з прав людини вважає, що реакція органів влади на такі інциденти може запобігти подібним випадкам у майбутньому.

Раніше проти проросійського скандального журналіста-утікача Анатолія Шарія відкрили кримінальні справи за відмивання доходів, ухилення від сплати податків та махінації у фінансуванні «Партії Шарія».

Також в Офісі президента на посаду прессекретаря Володимира Зеленського розглядають дві кандидатури – речника МЗС Олега Ніколенка та Сергія Никифорова – ведучого телеканалу «Україна 24», який належить олігарху Рінату Ахметову.

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