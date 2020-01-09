Не Куршавель, а бюджетний Мерібель: журналіст з'ясував, де відпочивав Баканов



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Фото: Mykhailo Tkach / facebook.com

«Тобто поєднувати Куршавель і Мерібель - то трохи так маніпуляція і прагнення хайпанути», - робить висновок журналіст

Журналіст та історик Олександр Зінченко порахував, скільки насправді коштувало перебування Івана Баканова у Франції на Різдвяні свята. Зокрема, Зінченко зазначив, що голова СБУ разом з родиною зупинився у досить скромному готелі для середнього класу

«Я подивився ціни у готелі, де він зупинився - 440 євро на 2 осіб на 5 днів. Тобто по 44 євро на добу. Скромні три зірочки в більшості європейських столиць коштують десь в межах 75 євро в середньому», - написав Олександр Зінченко. Також він звернув увагу, що Іван Баканов знаходиться не в Куршавелі, а в Марібелі. Два місця знаходяться поруч, але це інша долина, інша комуна, де більшість готелів орієнтуються не на олігархів, а на середній клас.

«Тобто поєднувати Куршавель і Мерібель - то трохи так маніпуляція і прагнення хайпанути. Скіпас є спільний на три долини і коштує 300 євро на 6 днів, оренда комплекту лижного спорядження - 120-130 євро. Тижневе перебування однієї особи у Мерібелі - то максимум 1000 євро на особу. Дивимося в декларацію, порівнюємо з офіційними доходами, робимо висновки», - додав Олександр Зінченко.

Як повідомлялось, голову Служби безпеки України Івана Баканова помітили на популярному гірськолижному курорті у Франції.

Журналіста проєкту «Схеми» Михайло Ткач оприлюднив чотири фотографії Баканова на курорті, але ніяких подробиць не вказав.