Очільника СБУ Баканова помітили у французькому Куршевелі (фото)
Журналіста проєкту «Схеми» Михайло Ткач оприлюднив чотири фотографії Баканова на курорті, але ніяких подробиць не вказав
Голову Служби безпеки України Івана Баканова помітили на популярному гірськолижному курорті у Франції. Про це повідомив журналіста проєкту «Схеми» Михайло Ткач у Facebook.
«Голова СБУ Іван Баканов. Мерібель Куршавель. Щойно», - написав він.
Ткач оприлюднив чотири фотографії Баканова на курорті, але ніяких подробиць не вказав.
Зазначимо, що Івана Баканова з президентом Володимиром Зеленським пов’язує дружба довжиною в життя. Обидва з Кривого Рогу, виросли в одному під’їзді. Про ступінь довіри Володимира до Івана говорять кілька фактів: саме юрист Баканов очолював ПАТ «Студія Квартал-95» - імперію шоумена Зеленського, і саме Баканову політик Зеленський доручив створювати свою партію, а згодом керувати виборчим штабом.