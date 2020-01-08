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    Очільника СБУ Баканова помітили у французькому Куршевелі (фото)

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    Іван Баканов, судячи з фото, наразі відпочиває у Франції - Очільника СБУ Баканова помітили у французькому Куршевелі (фото)
    Іван Баканов, судячи з фото, наразі відпочиває у Франції
    Фото: Mykhailo Tkach / facebook.com

    Журналіста проєкту «Схеми» Михайло Ткач оприлюднив чотири фотографії Баканова на курорті, але ніяких подробиць не вказав

    Голову Служби безпеки України Івана Баканова помітили на популярному гірськолижному курорті у Франції. Про це повідомив журналіста проєкту «Схеми» Михайло Ткач у Facebook.

    «Голова СБУ Іван Баканов. Мерібель Куршавель. Щойно», - написав він.

    Ткач оприлюднив чотири фотографії Баканова на курорті, але ніяких подробиць не вказав.

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    Очільника СБУ Баканова помітили у французькому Куршевелі (фото)
    Очільника СБУ Баканова помітили у французькому Куршевелі (фото)
    Очільника СБУ Баканова помітили у французькому Куршевелі (фото)
    Очільника СБУ Баканова помітили у французькому Куршевелі (фото)
    Фото: Mykhailo Tkach / facebook.com

    Куршевель (Courchevel) – один із найпрестижніших гірськолижних курортів світу, що розташований у французьких Альпах.

    Зазначимо, що Івана Баканова з президентом Володимиром Зеленським пов’язує дружба довжиною в життя. Обидва з Кривого Рогу, виросли в одному під’їзді. Про ступінь довіри Володимира до Івана говорять кілька фактів: саме юрист Баканов очолював ПАТ «Студія Квартал-95» - імперію шоумена Зеленського, і саме Баканову політик Зеленський доручив створювати свою партію, а згодом керувати виборчим штабом.

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