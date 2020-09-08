Актору Єфремову оголосили вирок



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Російського актора Михайла Єфремова посадили на вісім років за смертельне ДТП у Москві

Артиста взяли під варту в залі суду

Пресненський суд Москви визнав російського актора Михайла Єфремова винним у смертельній ДТП.

Актор засуджений до восьми років позбавлення волі у виправній колонії загального режиму. Про це у вівторок, 8 вересня, з посиланням на суддю Пресненського суду Москви Олену Абрамову повідомляють російські ЗМІ.

Єфремов визнаний винним за пунктом «а» частини 4 статті 264 ( «Порушення особою, яка керує автомобілем, правил дорожнього руху, вчинене в стані сп'яніння, що призвело з необережності смерть людини») КК РФ.

Мінімальне покарання за цією статтею становить п’ять років, а максимальне - 12 років позбавлення волі. Пресненський суд Москви, оголошуючи вирок у справі Єфремова, зауважив на його п'яний стан на момент скоєння злочину.

На оголошення вироку в Пресненський суд Москви актор приїхав без речей: в руках артиста була тільки папка з документами. Група підтримки зустрічала його біля будівлі суду вигуками «Міша не винен».

Прокурор просив для Єфремова 11 років позбавлення волі. При цьому адвокат Єфремова Ельман Пашаєв заявляв, що його підзахисному загрожує від шести до восьми років колонії загального режиму. На останньому засіданні суду Єфремов визнав провину в смертельному ДТП.

Суддя зауважила, що актор раніше не мав судимостей, в нього є малолітні діти, а в ході слідства він визнавав свою провину.

Виступаючи в суді з останнім словом, актор заявив, що «11 років – смертний вирок» для нього і він боїться, що не доживе до закінчення строку.

Як повідомлялося 15 серпня, Михайло Єфремов письмово визнав провину в ДТП (документ).

У липні прокуратура Москви затвердила обвинувальний висновок стосовно російського актора Михайла Єфремова, який спровокував смертельну ДТП. Акторові загрожує до 12 років позбавлення волі.

До слова, потерпілі у справі актора Михайла Єфремова, який влаштував смертельне ДТП в центрі Москви, зажадали відшкодувати їм моральну шкоду в розмірі понад 40 мільйонів рублів ($561 562).

Нагадаємо, 8 червня Єфремов влаштував аварію в центрі Москви. Його машина виїхала на зустрічну смугу і врізалася в фургон, водій якого, Сергій Захаров, помер в лікарні через втрату крові. Сам Єфремов не постраждав, його відправили під домашній арешт до 9 серпня.

Родичі кур’єра Сергія Захарова, який загинув в ДТП, заявили, що хочуть призначення реального терміну для артиста.