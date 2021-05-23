  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Прикордонники виявили на Донеччини великий схрон боєприпасів (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Схрон з військовими засобами ураження розташовувався&nbsp;в 17 км від лінії розмежування - Прикордонники виявили на Донеччини великий схрон боєприпасів (фото)
    Схрон з військовими засобами ураження розташовувався в 17 км від лінії розмежування
    Фото: ДПСУ

    До Покровського районного управління Нацполіції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення

    Прикордонники спільно з представниками СБУ та ДСНС в покинутій будівлі в одному з населених пунктів Донеччини, що розташований в 17 км від лінії розмежування, виявили схрон з військовими засобами ураження.

    Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

    Зі схованки вибухотехнічним підрозділом ДСНС вилучено 800 грамів тротилу, понад 2 тисячі набоїв калібру 5,45 мм, 101 набій калібру 7,62 мм та 80 набоїв - 12,7 мм. Також три гранати Ф-1, гранату РГД-5, два постріли від РПГ-7 та дві тротилові шашки загальною вагою 600 грамів.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Прикордонники виявили на Донеччини великий схрон боєприпасів (фото)
    Прикордонники виявили на Донеччини великий схрон боєприпасів (фото)
    Прикордонники виявили на Донеччини великий схрон боєприпасів (фото)
    Прикордонники виявили на Донеччини великий схрон боєприпасів (фото)

    За даним фактом до Покровського районного управління Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

    До слова, нещодавно СБУ виявила арсенал зброї терористів «ЛНР» (фото).

    Теги: прикордонники Донбас СБУ зброя ДСНС Донеччина схованка зброї боєприпаси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Прикордонники виявили на Донеччини великий схрон боєприпасів (фото)