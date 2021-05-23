Прикордонники виявили на Донеччини великий схрон боєприпасів (фото)

Схрон з військовими засобами ураження розташовувався в 17 км від лінії розмежування

До Покровського районного управління Нацполіції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення

Прикордонники спільно з представниками СБУ та ДСНС в покинутій будівлі в одному з населених пунктів Донеччини, що розташований в 17 км від лінії розмежування, виявили схрон з військовими засобами ураження.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

Зі схованки вибухотехнічним підрозділом ДСНС вилучено 800 грамів тротилу, понад 2 тисячі набоїв калібру 5,45 мм, 101 набій калібру 7,62 мм та 80 набоїв - 12,7 мм. Також три гранати Ф-1, гранату РГД-5, два постріли від РПГ-7 та дві тротилові шашки загальною вагою 600 грамів.

За даним фактом до Покровського районного управління Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

До слова, нещодавно СБУ виявила арсенал зброї терористів «ЛНР» (фото).