Негативні очікування в світовій економіці тиснуть на курс рубля



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Курс рубля до долара може опуститися до позначки 67-68 рублів за долар

В рамках торгів в четвер курс рубля щодо долара і євро обновив тримісячний і п’ятимісячний рекорд відповідно. Так, курс долара доходив до позначки 66,58 рублів, що є найбільшим показником із 3 травня. Курс євро наближався до позначки 74,25 рублів, що є найбільшим показником із 11 березня. За останні два дні рубль подешевшав до долара і євро на 1,2 рублі і 0,85 копійок відповідно.

Про це пише видання «Коммерсантъ».

Таке просідання рубля відбувається на фоні подорожчання долара. Так, індекс DXY (курс долара до шести ключових валют) виріс за два останніх дні на 1,2% до позначки 98,2 пунктів. Такій тенденції сприяють проблеми в світовій економіці, що збільшує інтерес до долара. Промислове виробництво в КНР в липні скоротилося до 4,8%, що є найнижчим показником із 2002 року. ВВП ФРН в другому кварталі скоротився на 0,1%. Так само минулого місяця скоротилося промислове виробництво в США на 0,2%.

Посилення негативних настроїв щодо можливої рецесії в США і загострення торгівельного протистояння між Пекіном і Вашингтоном можуть привести до здешевлення рубля до показника 67-68 рублів за долар. Не допоможе рублю і наближення традиційного податкового періоду в серпні. Цього місяця компанії мають виплатити лише 1,7 трлн рублів податків або на 17% менше, ніж в липні. Податковий період традиційно знаменується припливом доларів і зменшенням тиску на рубль.