Негода у Миколаєві: місто залило дощем і засипало градом (фото, відео)

Власники не хочуть топити свої авто, і чекають, поки негода пройде

У мікрорайоні Північний пройшов град, що супроводжувався шквальним вітром

Днем в середу, Миколаїв, як більшість областей України заливають дощі, місцями з градом. Так 30 червня у місті пройшла гроза, почався сильний дощ, місцями з градом.

Частину вулиць міста затопило. Від дощу постраждали: частково проспект Центральний, вул. Слобідська, Садова, Громадянська, Мала і Велика Морські, Троїцька, Космонавтів і т. д. Підтоплено також район колишнього заводу «Дормашина».

Як повідомляють користувачі Соцмереж, в мікрорайоні Північний пройшов град, що супроводжувався шквальним вітром.

На перетині вулиць Малої і Великої Морської під дощовою водою повністю зникла глибока траншея – «Водоканал» веде тут роботи вже більше року. Краї траншу не огороджені, пішоходи та власники автомобілів ризикують в неї провалитися.

В районі колишнього заводу «Дормашина» скупчення автомобілів – власники не хочуть топити свої авто, і чекають, поки негода мине.

Тим часом, Запоріжжя зненацька захопила стихія: на місто насунулися грози, град і шквальний вітер. Через велику кількість опадів відбулося підтоплення підвальних приміщень на вулицях Іванова, Моторобудівельників, Набережній та проспекті Собороному, а також на територіях двох приватних домоволодінь та прибудинковій території у місті Пологи