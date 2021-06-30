На Харківщині град побив городину, а дощ затопив села (фото)

Харківським гідрометцентром напередодні було видано штормове попередження і оголошений 1 рівень загрози

На Харківщині через зливу затопило села, також у деяких районах випав град. Про це повідомляє пресслужба Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

«Удень 29 червня на Харківщині пройшли сильні зливи, подекуди зі шквалами та рясним градом. Більш за все постраждали Куп'янськ та Люботин, де сильним градом побило городину та інші рослини. Такі потужні конвективні процеси були пов'язані з впливом висотної баричної улоговини, що сприяла розвитку приземних ліній конвергенції у денні години», – йдеться у повідомленні.

Харківським гідрометцентром напередодні було видано штормове попередження про грози та град по області і місцями значні дощі. Також командою ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment), яка спеціалізується на штормових попередженнях конвективних явищ, був виданий 1 рівень загрози (із трьох можливих) саме за рахунок рясного граду та інтенсивних злив.

Нагадаємо, на Херсон налетіла сильна злива і потужний град. Як кажуть місцеві жителі, негода трапилася раптово і за кілька хвилин місто затопило.

Вулиці Херсона швидко перетворилися на бурливі річки, а услід за зливою посипався град. Злива була нетривалою, зі штормовим вітром, вулиці затопило в східній частині міста, а саме Антонівку й Кіндійку. У Корабелі також пройшла злива, а згодом град. У Таврійському люди бачили блискавки. Як зазначили в коментарях жителі Херсона, град був такого розміру і лупив з такою силою, що на автомобілях облупилася фарба. Місцеві жителі також переживають за врожай – сильний град міг сильно нашкодити овочам і фруктам.