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    Грози і зливи знову охоплять Україну: прогноз погоди на 30 червня

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    На переважній більшості областей України синоптики прогнозують грозові дощі і зливи - Грози і зливи знову охоплять Україну: прогноз погоди на 30 червня
    На переважній більшості областей України синоптики прогнозують грозові дощі і зливи
    Фото з відкритих джерел

    Температура повітря протягом дня у більшості областей України коливатиметься в межах +27...+31 градусів

    Погода в Україні 30 червня буде спекотною, але з грозами. Опади накриють переважну більшість областей: омине негода лише Схід і Південь. Про це повідомлє Укргідрометцентр.

    Температура повітря протягом дня у більшості областей України коливатиметься в межах +27...+31 градусів. Вночі температура знизиться удвічі: +15...+18 градусів вище нуля.

    На переважній більшості областей України синоптики прогнозують грозові дощі і зливи. Негода накриє західні і центральні регіони. Увечері опади посиляться і поширяться на Вінниччину, Житомирщину, Кропивницький, Одещину, Миколаївщину та Херсонщину.

    Також грозові дощі пройдуть вдень на північному сході України. Сухо, але хмарно буде на Донеччині, Луганщині, Харківщині, Херсонщині і в Криму.

    Прогноз погоди в Україні на 30 червня
    Прогноз погоди в Україні на 30 червня

    Як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, поблизу західних областей України пролягатиме лінія збіжності – зона зустрічі повітряних потоків. Уздовж таких ліній часто збираються купчасто-дощові хмари, а саме в таких місцях ллють дощі та гримлять грози.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря негода Наталка Діденко
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    Грози і зливи знову охоплять Україну: прогноз погоди на 30 червня