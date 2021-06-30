Грози і зливи знову охоплять Україну: прогноз погоди на 30 червня

На переважній більшості областей України синоптики прогнозують грозові дощі і зливи

Температура повітря протягом дня у більшості областей України коливатиметься в межах +27...+31 градусів

Погода в Україні 30 червня буде спекотною, але з грозами. Опади накриють переважну більшість областей: омине негода лише Схід і Південь. Про це повідомлє Укргідрометцентр.

Температура повітря протягом дня у більшості областей України коливатиметься в межах +27...+31 градусів. Вночі температура знизиться удвічі: +15...+18 градусів вище нуля.

На переважній більшості областей України синоптики прогнозують грозові дощі і зливи. Негода накриє західні і центральні регіони. Увечері опади посиляться і поширяться на Вінниччину, Житомирщину, Кропивницький, Одещину, Миколаївщину та Херсонщину.

Також грозові дощі пройдуть вдень на північному сході України. Сухо, але хмарно буде на Донеччині, Луганщині, Харківщині, Херсонщині і в Криму.

Прогноз погоди в Україні на 30 червня

Як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, поблизу західних областей України пролягатиме лінія збіжності – зона зустрічі повітряних потоків. Уздовж таких ліній часто збираються купчасто-дощові хмари, а саме в таких місцях ллють дощі та гримлять грози.