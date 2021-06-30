Негода залишила без світла населені пункти на Київщині
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго
Станом на ранок 30 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 16 населених пунктів у Київській області. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
Також без світла вісім населених пунктів у Сумській області.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Як відомо, 29 червня в Києві та в Київській області пройшла гроза, подекуди із градом, місцями спостерігалися шквали 15-20 м/с. Було оголошено І рівень небезпеки, жовтий.
У місті Кагарлик Київської області блискавка влучила в автомобіль під час руху.
Погода в Україні 30 червня буде спекотною, але з грозами. Опади накриють переважну більшість областей: омине негода лише Схід і Південь.
Водночас у Києві триває спека. У червні встановлено декілька температурних рекордів.
Кияни можуть охолодитися в парках і скверах міста. Співробітники районних управлінь по утриманню зелених насаджень монтують спеціальні охолоджувальні рамки з розпилювачами води.
А новий кліматичний звіт Всесвітньої метеорологічної організації стверджує, що рекордна спека лише починається і до 2025 року глобальна температура помітно зростатиме.