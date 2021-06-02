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    Негода в Дніпрі пошматувала місто (фото)

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    Сильні грози та потужний вітер понищили будинки, дороги та авто - Негода в Дніпрі пошматувала місто (фото)
    Сильні грози та потужний вітер понищили будинки, дороги та авто
    Фото: Відкритий

    Сильні дощі в Дніпрі спровокували транспортний колапс

    В Дніпрі сильні дощі та пориви вітру наробили чимало проблем в місті. На дорогах збільшилася кількість ДТП, вулиці позаливало, а поламані дерева попадали на автівки. Про це інформує Відкритий.

    Жителям багатоповерхівки на вулиці Янгеля, 22 через зливу довелося відрами виносити воду із затопленого під'їзду. Не впоралися з кількістю опадів і дощоприймачі на вулиці Білостоцького. Тут водії пливли на своїх автомобілях, наче на човнах. А на вулиці Старокозацькій провалився асфальт.

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    Негода в Дніпрі пошматувала місто (фото)

    Не обійшлося і без транспортного колапсу. На перетині проспекту Яворницького і вулиці Половицькій сталося ДТП за участю автомобілів Skoda і Jeep. Водія Skoda госпіталізували з травмою голови. А на перетині проспекту Поля і вулиці Стромцова дорогу не поділили Mersedes і Subaru.

    Також в цей день дісталося автомобілям і від дерев, які падали. Негода звалювала їх на електромережі та будинки. За словами комунальників, всього довелося прибрати більше десяти повалених стовбурів.

    Додамо, що в Україні через пориви вітру і грозу, станом на ранок 2 червня, знеструмлені 50 населених пунктів. Спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП.

    Теги: рятувальники Дніпропетровщина негода
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    Негода в Дніпрі пошматувала місто (фото)