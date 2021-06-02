«Літо-літечко»: в мережі висміяли холоднечу в червні (фото)

Нетипова погода на початку літа стала приводом щиро посміятися

Користувачі мережі створюють меми та фотожаби, щоб підняти собі настрій у непривітні дні

Цього року погода вирішила відстрочити для українців наступ справжнього літа. Незважаючи на те, що на календарях перші дні червня, погода за вікном навіть не натякає на початок літа.

У більшості областей України термометри показують не вище +13...+15 °. На додачу до цього половину країни накрило проливними дощами.

Проте користувачі мережі не сумують. Вони створюють меми та фотожаби, щоб підняти собі настрій у непривітні дні.

За даними Укргідрометцентру, перший тиждень літа пройде під акомпанемент дощів. По всій території України очікуються рясні дощі, місцями з грозами. На заході практично весь червень дощитиме. Синоптики прогнозують дощі та грози.

Додамо, що протягом літа українцям варто готуватися до мінливої погоди. Очікуються й бурі, й аномальна спека, розповів народний синоптик Леонід Горбань.

Нагадаємо, що Запоріжжя затопила сильна злива. На деяких ділянках рух був ускладнений рух транспорту.

Після зливи 30 травня Житомир затопило водою. Містяни плавали затопленими вулицями Житомира на надувному матраці та водяному мотоциклі.

До слова, окупований Сімферополь пішов під воду після зливи.