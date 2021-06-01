Негода наробила лиха в Мелітополі (фото)

Негода повиривала дерева з корінням та залила південні регіони України

Грозові дощі оминули лише Північ і Захід країни

Протягом ночі 1 червня найбільше дощів випало в Запорізькій області. Так, метеостанція Ботієве зафіксувала 60 мм опадів. У Мелітополі опадів випало вдвічі менше, однак циклон тут також наробив великої шкоди. Про це повідомили на сторінці Українського гідрометеорологічного центру в Facebook.

Унаслідок негоди впали кілька дерев, близько десяти вулиць залишились без електроенергії, а в місцевому дитсадку протік дах.

Додамо, що над Півднем України панує циклон. Дощова та вітряна погода спостерігається в південних, деяких центральних та східних областях. Така ситуація збережеться в цих регіонах до кінця доби, зазначають синоптики.

За прогнозом у перший день літа, 1 червня, грозові дощі оминули лише Північ і Захід країни.

Нагадаємо, що сьогодні, 1 червня, Запоріжжя затопила сильна злива. На деяких ділянках рух транспорту ускладнений.