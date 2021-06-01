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    Негода наробила лиха в Мелітополі (фото)

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    Негода повиривала дерева з корінням та залила південні регіони України - Негода наробила лиха в Мелітополі (фото)
    Негода повиривала дерева з корінням та залила південні регіони України
    Фото з відкритих джерел

    Грозові дощі оминули лише Північ і Захід країни

    Протягом ночі 1 червня найбільше дощів випало в Запорізькій області. Так, метеостанція Ботієве зафіксувала 60 мм опадів. У Мелітополі опадів випало вдвічі менше, однак циклон тут також наробив великої шкоди. Про це повідомили на сторінці Українського гідрометеорологічного центру в Facebook.

    Унаслідок негоди впали кілька дерев, близько десяти вулиць залишились без електроенергії, а в місцевому дитсадку протік дах.

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    Негода наробила лиха в Мелітополі (фото)
    Негода наробила лиха в Мелітополі (фото)

    Додамо, що над Півднем України панує циклон. Дощова та вітряна погода спостерігається в південних, деяких центральних та східних областях. Така ситуація збережеться в цих регіонах до кінця доби, зазначають синоптики.

    За прогнозом у перший день літа, 1 червня, грозові дощі оминули лише Північ і Захід країни.

    Нагадаємо, що сьогодні, 1 червня, Запоріжжя затопила сильна злива. На деяких ділянках рух транспорту ускладнений.

    Теги: Запоріжжя негода дощ
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    Негода наробила лиха в Мелітополі (фото)