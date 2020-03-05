Несанкціонований відбір газу? Оператори газорозподільних мереж зробили гучну заяву



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Після 20 січня оператори газорозподільних мереж не користувалися послугами балансування Оператора ГТС

Твердження про несанкціонований відбір газу з боку Оператора ГТС, розповсюджене деякими ЗМІ не відповідає дійсності - заява

Оператори газорозподільних мереж впродовж останніх місяців купують газ на Українській енергетичній біржі. Послуга балансування використовувалась ними тільки у перші два тижні 2020 року, як це й передбачено законодавством. Після 20 січня оператори газорозподільних мереж не користувалися послугами балансування Оператора ГТС. Як заявили в Регіональній газовій компанії, інформація, яка з’явилася в деяких ЗМІ про несанкціонований відбір газу – це маніпуляція і вона не відповідає дійсності.

«З метою зменшення платіжок для побутових споживачів в опалювальний період, Регулятор прийняв рішення зменшити тарифну виручку операторів газорозподільних мереж в першому кварталі, та компенсувати її в другому та третьому кварталах, про що Оператор газотранспортної системи був заздалегідь проінформований. У вз”язку з цим оператори газорозподільних мереж направили Оператору ГТС пропозиції щодо внесення змін в графік розрахунків за надані послуги балансування з врахуванням рішення, прийнятого регулятором», - йдеться у заяві.

Також у компанії зазначили, що затверджені регулятором наприкінці грудня тарифи на доставку газу не покривають повної собівартості послуги. І про це неодноразово наголошували як оператори газорозподільних мереж, так і Оператор ГТС.

«Задля уникнення касових розривів в майбутньому та запобігання створення ситуації затримки розрахунків між учасниками ринку необхідно привести тарифи на розподіл до беззбиткового рівня», - заявили у компанії.

Региональная газовая компания - сервисная компания, предоставляющая услуги по финансовому, юридическому, технологическому консалтингу, повышающие стандарты обслуживания, среди которых единый контакт-центр и телекоммуникационные услуги по защищенному онлайн доступу клиентов к личным счетам. Клиентами компании являются поставщики газа в 16 регионах страны, а также 19 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 200 тыс км газопроводов и 8 млн бытовых потребителей газа.



