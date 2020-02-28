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    Економіка та фінанси

    Діденко: українська ГТС надійніша, ніж азійські, російські та молдовські мережі

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    <p>Колишній перший заступник голови правління НАК &laquo;Нафтогаз України&raquo; Ігор Діденко&nbsp;</p> <p>Фото:"Главком"</p> - Діденко: українська ГТС надійніша, ніж азійські, російські та молдовські мережі

    Колишній перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор Діденко 

    Фото:"Главком"

    Колишній керівник «Нафтогазу» вважає, що розмови про залучення інвестицій в модернізацію ГТС – питання популістське

    Колишній перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор Діденко назвав досить популістською ідею продати 49% акцій з метою залучення інвестицій у модернізацію газотранспортної системи України.

    Про це Ігор Діденко сказав в інтерв’ю «Главкому».

    «Найбезпечніша, найнадійніша складова євразійських транспортних газових мереж у східній частині Європи – це українська, вона надійніша, ніж азійські, російські та молдовські мережі. Тому питання залучення інвестицій у модернізацію ГТС досить популістське», – пояснив Ігор Діденко.

    Він вважає, що насправді інвестиції потрібні для нарощування видобутку газу. «Це потрібно для того, щоб на внутрішньому ринку України орієнтиром для ціни газу був не імпортний, а експортний паритет. І якщо буде експортний паритет, тоді можна буде робити такі речі, про які мріють у розмовах про піклування про наших громадян «визначні» народні депутати. А поки що вони часто говорять багато того, чого взагалі не розуміють», – зазначив Ігор Діденко.

    Нагадаємо, виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко пояснив, чому в Україні скорочується видобуток газу.

    НАК «Нафтогаз України» розробив нову програму видобутку природного газу під назвою «Тризуб». Прорив заплановано здійснити на трьох перспективних напрямах: добратися до сланцевого газу, відкрити на великій глибині суходолу другу «унікальну» Шебелинку, опанувати найпривабливіше родовище шельфу Чорного моря – скандальну ділянку «Дельфін».

    Нафтогаз України Ігор Діденко ГТС
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