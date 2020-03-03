Чи треба купувати газ у Росії? Один з авторів газового контракту – 2009 пояснив, як вирішити цю дилему



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Колишній перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор Діденко Фото: "Главком"

«Якщо буде нормальні ціна та умови, то потрібно купувати газ і в «Газпрому», – вважає Ігор Діденко

Колишній перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор Діденко вважає нормальним новий український транзитний контракт, який почав діяти з 2020 року.

Про це Ігор Діденко сказав в інтерв’ю «Главкому». На його думку, українська ГТС не буде збитковою через те, що з 2021 року система транспортуватиме втричі менше проектної потужності, лише 40 млрд кубометрів газу на рік.

Відповідаючи на запитання, чи доцільно відновити прямі поставки газу в Україну «Газпромом», Ігор Діденко сказав: «Після перемоги в Стокгольмському арбітражі у 2018 році одним із рішень було прописано: якщо в майбутньому «Газпром» буде продавати газ «Нафтогазу України», то він має продавати ось на таких умовах. На підставі цього рішення в березні 2018 року НАК написав листа «Газпрому» з проханням продати таку-то кількість газу. «Газпром» навіть виставив рахунок, НАК оплатив цей рахунок, а зрештою «Газпром» не поставив цей газ».

Ігор Діденко підкреслив, що «Газпром» – це не бізнесова, а політично-бізнесова компанія. «Але якщо буде нормальна ціна і нормальні умови, то газ потрібно купувати і в «Газпрому», – вважає екскерівник «Нафтогазу».

Нагадаємо, глава НАК «Нафтогаз» України Андрій Коболєв сказав, що транзит російського газу через територію України може сягнути 75 млрд кубічних метрів: 90 млрд кубометрів від поточного транзиту – 15 млрд кубометрів, які «забере» новий трубопровід «Турецький потік».