«Незалежно від того, чиїми синами вони є»: Шуфрич вимагає покарання усіх нападників на сина



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Facebook Прес-служба Нестора Шуфрича Син Шуфрича (крайній зліва) та його товариші, побиті під час нападу

Нардеп подякував всім, хто втрутився в інцидент

Народний депутат від «Опозиційного блоку» Нестор Шуфрич заявив, що сподівається на об'єктивне розслідування інциденту з побиттям у київському ресторані його старшого сина Олександра.

Відповідну заяву розміщено у Facebook.

Шуфрич зазначив, що хоче «притягнення до відповідальності всіх винних, незалежно від того, де вони працюють і чиїми синами вони є».

Наддеп додав, що вдячний всім, хто втрутився в інцидент, припинив його продовження і дав можливість затримати учасників побиття до приїзду поліцейських патрулів.

Нагадаємо, у ніч на 13 травня у одному із ресторанних комплексів у Києві невідомі побили старшого сина нардепа Шуфрича та його товаришів.

За інформацією постраждалих, нападники «представились працівниками «органiв», до і після інциденту погрожували фізичною розправою i використанням службового становища у разі звернення до МВС».