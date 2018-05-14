  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    «Незалежно від того, чиїми синами вони є»: Шуфрич вимагає покарання усіх нападників на сина

    • Сьогодні, 12:33
    • Розсилка
    Син Шуфрича (крайній зліва) та його товариші, побиті під час нападу
    Facebook Прес-служба Нестора Шуфрича
    Син Шуфрича (крайній зліва) та його товариші, побиті під час нападу

    Нардеп подякував всім, хто втрутився в інцидент

    Народний депутат від «Опозиційного блоку» Нестор Шуфрич заявив, що сподівається на об'єктивне розслідування інциденту з побиттям у київському ресторані його старшого сина Олександра.

    Відповідну заяву розміщено у Facebook.

    Шуфрич зазначив, що хоче «притягнення до відповідальності всіх винних, незалежно від того, де вони працюють і чиїми синами вони є».

    Наддеп додав, що вдячний всім, хто втрутився в інцидент, припинив його продовження і дав можливість затримати учасників побиття до приїзду поліцейських патрулів.

    Нагадаємо, у ніч на 13 травня у одному із ресторанних комплексів у Києві невідомі побили старшого сина нардепа Шуфрича та його товаришів.

    За інформацією постраждалих, нападники «представились працівниками «органiв», до і після інциденту погрожували фізичною розправою i використанням службового становища у разі звернення до МВС».

    Київ депутати напад злочинність Нестор Шуфрич
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ