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    Нідерланди готуються до Brexit без угоди

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    Нідерланди готуються до Brexit без угоди

    Депутати парламенту Великої Британії не підтримали рішення про те, щоб вихід Британії з ЄС відбувся без угоди

    Нідерланди готуються до сценарію Brexit без угоди з Європейським Союзом.

    Про це написав у своєму Twitter міністр закордонних справ Нідерландів, Стеф Блок.

    «Рішення щодо Brexit дійсно зараз має йти від Лондона. Через усі ці події ми продовжуємо готуватися до сценарію без угоди», - написав Блок.

    Нагадаємо, депутати парламенту Великої Британії не підтримали рішення про те, щоб вихід Британії з ЄС відбувся без угоди.

    «Депутати проголосували у кількості 312 до 308, щоб відмовитися від виходу з ЄС без угоди», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, таке рішення парламенту повністю не виключає виходу Великої Британії з ЄС, але це означає, що парламентарі тепер матимуть змогу проголосувати про відтермінування Brexit.

    Це голосування відбудеться у четвер, і якщо такий варіант буде прийнятий, а ЄС з ним погодиться, Сполучене Королівство не вийде з ЄС, як планувалося, 29 березня 2019 року.

    ЄС депутати Нідерланди Brexit
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