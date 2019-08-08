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    Німеччина готова до активізації перемовин у «нормандському форматі» - посол

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    Німеччина готова до активізації перемовин у «нормандському форматі» - посол

    Федеральний уряд Німеччини підтвердив готовність до активізації «нормандського» переговорного процесу

    Посол України в Німеччині Андрій Мельник підтвердив готовність Німеччини до «нормандського» переговорного формату.

    Про це посол повідомив у Twitter. 

    «Федеральний уряд Німеччини висловив стурбованість у зв‘язку з трагічною смертю чотирьох українських військових внаслідок обстрілу під Павлополем та підтвердив готовність до активізації «нормандського» переговорного процесу», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, під час обстрілу російсько-окупаційними військами позицій Об'єднаних сил поблизу Павлополя у вівторок, 6 серпня, загинули четверо українських військовослужбовців.

    Після цього президент Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату — Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна — якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.

    Вчора представниця уряду Німеччини Ульріке Деммер повідомила, що у Берліні не готові назвати дату можливої зустрічі лідерів країн «нормандського формату».

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