Німеччина ініціює зустріч глав МЗС країн Євросоюзу через конфлікт між США і Іраном



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Глава ФРН Маас запропонував країнам ЄС цього тижня узгодити позицію щодо конфлікту США та Ірану

Маас також запропонував якнайшвидше скликати зустріч партнерів по антитерористичній коаліції

Міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас запропонував провести наступного тижня зустріч глав МЗС країн ЄС у зв'язку із загостренням ситуації між США і Іраном.

Про це йдеться у заяві міністра, яка опублікована на сайті зовнішньополітичного відомства Німеччини.

Маас відзначив важливу роль Європи в налагодженні діалогу між сторонами конфлікту.

«З огляду на загрозливу ескалацію конфлікту між США і Іраном Європі зараз надають великої ваги. Ми маємо в своєму розпорядженні випробуваними і надійними каналами діалогу з усіма сторонами, які ми повинні в повному обсязі використовувати в цій ситуації», - зазначив він.

«У зв'язку з цим я запропонував Жозепу Боррелю (главі європейської дипломатії, - ред.) перенести зустріч глав МЗС країн ЄС на цей тиждень, щоб швидко узгодити спільні дії», - повідомив міністр.

За словами Мааса країни, які входять в очолювану США міжнародну антитерористичну коаліцію, повинні якнайшвидше провести зустріч для узгодження подальших кроків на тлі рішення депутатів парламенту Іраку покласти край військовій присутності іноземних сил в країні.

«Після ухвалення резолюції іракського парламенту ми негайно вступимо в діалог з урядом Іраку, щоб прояснити питання, як воно має намір розвивати майбутні відносини. Ми з повагою поставимося до будь-якого рішення. Щоб обговорити це з нашими міжнародними партнерами, необхідно якомога швидше провести зустріч антитерористичної коаліції», - заявив глава німецького МЗС.

Нагадаємо, парламент Іраку в неділю, 5 січня, проголосував за резолюцію, яка зобов'язує уряд попросити про виведення військ США з території країни.