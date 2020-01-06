Німеччина ініціює зустріч глав МЗС країн Євросоюзу через конфлікт між США і Іраном
Маас також запропонував якнайшвидше скликати зустріч партнерів по антитерористичній коаліції
Міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас запропонував провести наступного тижня зустріч глав МЗС країн ЄС у зв'язку із загостренням ситуації між США і Іраном.
Про це йдеться у заяві міністра, яка опублікована на сайті зовнішньополітичного відомства Німеччини.
Маас відзначив важливу роль Європи в налагодженні діалогу між сторонами конфлікту.
«З огляду на загрозливу ескалацію конфлікту між США і Іраном Європі зараз надають великої ваги. Ми маємо в своєму розпорядженні випробуваними і надійними каналами діалогу з усіма сторонами, які ми повинні в повному обсязі використовувати в цій ситуації», - зазначив він.
«У зв'язку з цим я запропонував Жозепу Боррелю (главі європейської дипломатії, - ред.) перенести зустріч глав МЗС країн ЄС на цей тиждень, щоб швидко узгодити спільні дії», - повідомив міністр.
За словами Мааса країни, які входять в очолювану США міжнародну антитерористичну коаліцію, повинні якнайшвидше провести зустріч для узгодження подальших кроків на тлі рішення депутатів парламенту Іраку покласти край військовій присутності іноземних сил в країні.
«Після ухвалення резолюції іракського парламенту ми негайно вступимо в діалог з урядом Іраку, щоб прояснити питання, як воно має намір розвивати майбутні відносини. Ми з повагою поставимося до будь-якого рішення. Щоб обговорити це з нашими міжнародними партнерами, необхідно якомога швидше провести зустріч антитерористичної коаліції», - заявив глава німецького МЗС.
Нагадаємо, парламент Іраку в неділю, 5 січня, проголосував за резолюцію, яка зобов'язує уряд попросити про виведення військ США з території країни.