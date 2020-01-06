Трамп пообіцяв непропорційну відповідь на агресію Ірану



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Дональд Трамп пообіцяв непропорційну відповідь на агресію Ірану

Трамп заявив, що США швидко і повною мірою дадуть відповідь на агресію проти Ірану американців і американських об'єктів

Президент США Дональд Трамп поінфрмував Конгрес про те, що Вашингтон може непропорційно відповісти на атаку з боку Ірану.

Про це він написав у Twitter.

За його словами, таке офіційне повідомлення не передбачається, але він все ж його робить.

«Ці пости в соцмережах послужать повідомленням Конгресу США про те, що якщо Іран вдарить по якомусь громадянину США або по американській цілі, США швидко і повною мірою дадуть відповідь, можливо, непропорційно. Таке офіційне повідомлення не передбачається, але воно, тим не менш, зроблено!», - написав Трамп.

These Media Posts will serve as notification to the United States Congress that should Iran strike any U.S. person or target, the United States will quickly & fully strike back, & perhaps in a disproportionate manner. Such legal notice is not required, but is given nevertheless! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 січня 2020 р.

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Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.

Нагадаємо, конгресмени дорікають Трампу за ліквідацію генерала Сулеймані.