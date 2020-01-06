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    Трамп пообіцяв непропорційну відповідь на агресію Ірану

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    Дональд Трамп пообіцяв непропорційну відповідь на агресію Ірану - Трамп пообіцяв непропорційну відповідь на агресію Ірану
    Дональд Трамп пообіцяв непропорційну відповідь на агресію Ірану

    Трамп заявив, що США швидко і повною мірою дадуть відповідь на агресію проти Ірану американців і американських об'єктів

    Президент США Дональд Трамп поінфрмував Конгрес про те, що Вашингтон може непропорційно відповісти на атаку з боку Ірану.

    Про це він написав у Twitter.

    За його словами, таке офіційне повідомлення не передбачається, але він все ж його робить.

    «Ці пости в соцмережах послужать повідомленням Конгресу США про те, що якщо Іран вдарить по якомусь громадянину США або по американській цілі, США швидко і повною мірою дадуть відповідь, можливо, непропорційно. Таке офіційне повідомлення не передбачається, але воно, тим не менш, зроблено!», - написав Трамп.

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    Стали відомі деталі ліквідації іранського генерала Сулеймані

    Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.

    Нагадаємо, конгресмени дорікають Трампу за ліквідацію генерала Сулеймані.

    США Іран Дональд Трамп президент
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