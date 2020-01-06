У парламенті Венесуели двовладдя: спікерами призначені Гуайдо і Луїс Парра



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Гуайдо і його соратників з опозиції не пустили до приміщення Національної асамблеї

Парламент був останнім державним органом, який контролювався опозиційними силами

Опозиція Венесуели заявила про парламентський заколот після проголошення спікером Луїса Парри.

Про це пише агентство France24.

Парра оголосив себе головою парламенту за допомогою мегафона. Цей момент показали державні телеканали. У цей час опозиціонери на чолі зі своїм лідером Хуаном Гуайдо були заблоковані перед входом до приміщення Національної асамблеї.

Очікувалося, що Гуайдо буде переобраний спікером парламенту під час голосування, але участь у голосуванні взяли лише депутати режиму та депутати від опозиції, які критикують Гуайдо.

Для них вхід працював вільно.

На опублікованому у Twitter відео видно, як Гуайдо у своєму костюмі перелазив через паркан. Його відштовхували поліцейські.

«Сьогодні ті, хто допомагає запобігти законному встановленню венесуельського парламенту, перетворюються на співучасників диктатури та тих, хто пригнічує венесуельський народ», - написав Гуайдо у Twitter.

#Video El impedir el ingreso de Guaidó a la Asamble Nacional en #Venezuela, el intento de imponer a Luis Parra y el asesio al Parlamento por parte del chavismo-madurismo este #5Ene es un acto de golpismo parlamentario censurable y condenable. pic.twitter.com/4oR1KHNfC1 — D. Agustín Belgodère (@BogusBelgodere) 5 січня 2020 р.

Міністерство закордонних справ Колумбії охарактеризувало голосування в неділю як «шахрайське, непрозорим» і заявило, що не визнає його. Американський сенатор із Флориди Марко Рубіо назвав голосування «шахрайством», а чиновник Державного департаменту США Майкл Козак заявив про «фарс».