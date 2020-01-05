Посольство США в Іраку знову піддалося обстрілу



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Внаслідок обстрілу постраждали цивільні

Три ракети потрапили в «зелену зону» Багдаду в Іраку, де розташовані урядові будівлі та іноземні об'єкти, зокрема посольство США.

Про це передає агентство Reuters.

Також місцеві ЗМІ повідомляють, що під обстріл потрапила житлова будівля в районі "зеленої зони", внаслідок чого постраждали цивільні.

Три інші ракети впали в районі Аль-Ядрія.

#Baghdad's #GreenZone minutes ago. Five 122mm rockets launched by them hit the building opposite to the #USEmbassy in Jadiriya district. Kataib Hezbollah had warned about this attack yesterday. pic.twitter.com/jbu4korpu7 https://t.co/Ki3McVOIdp — MARIA belen Hernandez (@MARIAbe34408170) 5 січня 2020 р.

Зазначається, що шестеро людей дістали поранення.

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