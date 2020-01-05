Посольство США в Іраку знову піддалося обстрілу
Внаслідок обстрілу постраждали цивільні
Три ракети потрапили в «зелену зону» Багдаду в Іраку, де розташовані урядові будівлі та іноземні об'єкти, зокрема посольство США.
Про це передає агентство Reuters.
Також місцеві ЗМІ повідомляють, що під обстріл потрапила житлова будівля в районі "зеленої зони", внаслідок чого постраждали цивільні.
Три інші ракети впали в районі Аль-Ядрія.
#Baghdad's #GreenZone minutes ago. Five 122mm rockets launched by them hit the building opposite to the #USEmbassy in Jadiriya district. Kataib Hezbollah had warned about this attack yesterday. pic.twitter.com/jbu4korpu7 https://t.co/Ki3McVOIdp— MARIA belen Hernandez (@MARIAbe34408170) 5 січня 2020 р.
Зазначається, що шестеро людей дістали поранення.
Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.
Нагадаємо, конгресмени дорікають Трампу за ліквідацію генерала Сулеймані.