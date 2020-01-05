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    Посольство США в Іраку знову піддалося обстрілу

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    Посольство США в Іраку знову піддалося обстрілу

    Внаслідок обстрілу постраждали цивільні

    Три ракети потрапили в «зелену зону» Багдаду в Іраку, де розташовані урядові будівлі та іноземні об'єкти, зокрема посольство США.

    Про це передає агентство Reuters.

    Також місцеві ЗМІ повідомляють, що під обстріл потрапила житлова будівля в районі "зеленої зони", внаслідок чого постраждали цивільні.

    Три інші ракети впали в районі Аль-Ядрія.

    Зазначається, що шестеро людей дістали поранення.

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