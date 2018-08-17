Німеччина може спростити в’їзд для кваліфікованих робітників



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Ініціатива стосується робітників, які походять із поза меж ЄС

Уряд ФРН має винести остаточне рішення по ініціативі щодо спрощення процедури в’їзду кваліфікованих робітників, які походять із поза меж ЄС. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Дане рішення мають прийняти на фоні дефіциту кадрів такого типу – на сьогодні незаповненими є 1,2 млн. вакансій. Як наслідок, міністерства внутрішніх справ, економіки і праці спільно виступили із ініціативою залучення кваліфікованих робітників із за меж ЄС. Пропозиція в тому числі має зняти вимогу надавати перевагу робітникам із ФРН перед тим як розглядати кандидатури із країн поза ЄС.

Випускники технічних професій, які мають відповідний рівень кваліфікації і знань німецької мови отримають право подаватися на відповідну посаду в ФРН після певного проміжку часу після отримання диплому. При цьому такі робітники-іноземці не матимуть права на соціальних захист, який гарантується громадянам ФРН на таких посадах.

Берлін почне популяризацію даної програми в низці ключових країн. Планується максимально спростити процедуру підтвердження кваліфікації в відповідних технічних робітничих професіях.