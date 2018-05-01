Німеччина перевірить інформацію Ізраїлю про таємну ядерну програму Ірану

Міжнародне співтовариство сумнівається, що Іран проводить виключно мирну ядерну програму

У Німеччині уважно проаналізують інформацію Ізраїлю щодо Ірану. Про це сказав журналістам представник федерального уряду, пише «Укрінформ». «Ми детально проаналізуємо і оцінимо інформацію ізраїльської сторони», - заявив представник прес-служби. «Зрозумілим є те, що міжнародне співтовариство сумнівається, що Іран



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Іран

Міжнародне співтовариство сумнівається, що Іран проводить виключно мирну ядерну програму

У Німеччині уважно проаналізують інформацію Ізраїлю щодо Ірану.

Про це сказав журналістам представник федерального уряду, пише «Укрінформ».

«Ми детально проаналізуємо і оцінимо інформацію ізраїльської сторони», - заявив представник прес-служби.

«Зрозумілим є те, що міжнародне співтовариство сумнівається, що Іран проводить виключно мирну ядерну програму. Саме з цієї причини в 2015 році і було укладено ядерну угоду, створивши важливу і надійну систему моніторингу з боку МАГАТЕ для дотримання угоди», - йдеться у заяві.

«Ця незалежна система моніторингу буде й надалі необхідна для забезпечення дотримання Іраном ядерних обмежень, прописаних в Угоді, і мирного використання Тегераном ядерної енергії», - зазначив представник уряду.

За його словами, МАГАТЕ має негайно зайнятися ізраїльської інформацією.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оприлюднив документи, які підтверджують, що Іран таємно продовжує ядерну програму.

У понеділок президент Франції заявив, що Іран ніколи не повинен володіти ядерною зброєю, від цього залежить стабільність у регіоні.

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон більше години вів телефонні переговори з президентом Ірану Хасаном Роухані.