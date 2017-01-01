Німеччина підтримує Ягланда, який прагне повернути Росію у ПАРЄ

Російська делегація не зареєструється до початку сесії ПАРЄ, запланованої на січень 2018 року, її знову виключать на весь наступний рік

Уряд Німеччини підтримує зусилля генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда у питанні участі Росії в ПАРЄ. Про це йдеться в офіційній відповіді МЗС ФРН на запит Deutsche Welle. [READ_MORE] Уряд Німеччини «підтримує генерального секретаря Ради Європи Ягланда у його зусиллях з пошуку рішення для майбутніх викликів».



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Турбйорн Ягланд

Російська делегація не зареєструється до початку сесії ПАРЄ, запланованої на січень 2018 року, її знову виключать на весь наступний рік

Уряд Німеччини підтримує зусилля генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда у питанні участі Росії в ПАРЄ. Про це йдеться в офіційній відповіді МЗС ФРН на запит Deutsche Welle.

Уряд Німеччини «підтримує генерального секретаря Ради Європи Ягланда у його зусиллях з пошуку рішення для майбутніх викликів».

«Рада Європи - важливий міжнародний актор, який виступає за права людини, демократію та верховенство права, який покликаний підтримувати і посилювати діалог 47 країн-учасниць з цих та інших тем», - йдеться в документі.

У МЗС ФРН назвали Раду Європи «незамінною» в якості «хранительки» Європейської конвенції з прав людини і «понад 200 інших конвенцій, дотримання яких контролює Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ)».

«Чи буде і з якими правами російська делегація знову брати участь в засіданнях Парламентської асамблеї Ради Європи, повинні вирішувати сама російська делегація або ПАРЄ, до якої входять депутати країн-членів Ради Європи», - відзначили в Берліні.

За даними видання, у прес-службі генсека Ради Європи повідомили, якщо російська делегація не зареєструється до початку сесії ПАРЄ, запланованої на січень 2018 року, її знову виключать на весь наступний рік.

Перший заступник голови Верховної Ради, член делегації України в ПАРЄ Ірина Геращенко заявила, що заяви генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда про можливість скасування санкцій проти РФ є його самодіяльністю і йдуть всупереч рішенням Комітету міністрів РЄ і резолюціям ПАРЄ.

Нагадаємо, генеральний секретар організації Турбйорн Ягланд в інтерв’ю виданню Financial Times заявив, що у Раді Європи розглядають питання про скасування санкцій проти Росії, які були накладені за агресію Москви щодо України.

За його словами, таке рішення допускають через побоювання, що Росія в зв’язку з обмеженнями може вийти з цієї організації, а це, як вважають у Раді Європи, може стати ударом по захисту прав людини в світі.

Джерело: УНН