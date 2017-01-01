  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ірина Геращенко
    Думки вголос

    Повернення Росії до ПАРЄ: ми живемо в час деградації європейських інституцій

    Якщо Європа дозволить РФ порушувати базові європейські принципи і права людини, то Європа залишиться без Європи
    В статті для FT Генсек РЄ Т. Ягланд публічно повторив свою давню позицію: повернення Росії в ПАРЄ без всяких передумов. Його турбує, що інакше Європа залишиться без Росії, а на Росії буде територія безправ'я.  Те, що РФ вкрала частину територій України, Грузії, його не турбує, те, що РФ порушує права людини й створила територію безправ'я в
    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України, віце-спікер

    • Вчора, 12:36
    • Розсилка
    <span>Генсек Ради Європи Ягланд</span>
    Генсек Ради Європи Ягланд

    Якщо Європа дозволить РФ порушувати базові європейські принципи і права людини, то Європа залишиться без Європи

    В статті для FT Генсек РЄ Т. Ягланд публічно повторив свою давню позицію: повернення Росії в ПАРЄ без всяких передумов. Його турбує, що інакше Європа залишиться без Росії, а на Росії буде територія безправ'я. 

    Те, що РФ вкрала частину територій України, Грузії, його не турбує, те, що РФ порушує права людини й створила територію безправ'я в окупованих регіонах - теж не турбує Генсека РЄ. Те, що якщо Європа дозволить РФ порушувати базові європейські принципи і права людини, то Європа залишиться без Європи, бо це буде вже інша, здеградована Європа - теж не приходить в голову Генсеку РЄ. Як і те, що його заяви є самодіяльністю, йдуть всупереч рішенням Комітету міністрів РЄ і резолюціям ПАРЄ. 

    Читайте також

    Ми живемо в час певної деградації європейських інституцій і їх зовнішнього послаблення- тією ж Росією. Можна це прийняти і плисти по течії, можна це констатувати і намагатися цьому протистояти. Українська делегація в ПАРЄ точно обирає другий шлях, бо насправді- він перший і правильний):

    Джерело: блог Ірини Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Росія Голова ПАРЄ ПАРЄ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Дмитро Тимчук
    Дмитро Тимчук

    Народний депутат України (Народний фронт)

    Костянтин Машовець
    Костянтин Машовець

    Координатор групи «Информационное сопротивление»

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Сергій Грабовський
    Сергій Грабовський

    Політичний аналітик

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ