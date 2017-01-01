Повернення Росії до ПАРЄ: ми живемо в час деградації європейських інституцій

Якщо Європа дозволить РФ порушувати базові європейські принципи і права людини, то Європа залишиться без Європи

В статті для FT Генсек РЄ Т. Ягланд публічно повторив свою давню позицію: повернення Росії в ПАРЄ без всяких передумов. Його турбує, що інакше Європа залишиться без Росії, а на Росії буде територія безправ'я. Те, що РФ вкрала частину територій України, Грузії, його не турбує, те, що РФ порушує права людини й створила територію безправ'я в

Генсек Ради Європи Ягланд

Якщо Європа дозволить РФ порушувати базові європейські принципи і права людини, то Європа залишиться без Європи

В статті для FT Генсек РЄ Т. Ягланд публічно повторив свою давню позицію: повернення Росії в ПАРЄ без всяких передумов. Його турбує, що інакше Європа залишиться без Росії, а на Росії буде територія безправ'я.

Те, що РФ вкрала частину територій України, Грузії, його не турбує, те, що РФ порушує права людини й створила територію безправ'я в окупованих регіонах - теж не турбує Генсека РЄ. Те, що якщо Європа дозволить РФ порушувати базові європейські принципи і права людини, то Європа залишиться без Європи, бо це буде вже інша, здеградована Європа - теж не приходить в голову Генсеку РЄ. Як і те, що його заяви є самодіяльністю, йдуть всупереч рішенням Комітету міністрів РЄ і резолюціям ПАРЄ.

Ми живемо в час певної деградації європейських інституцій і їх зовнішнього послаблення- тією ж Росією. Можна це прийняти і плисти по течії, можна це констатувати і намагатися цьому протистояти. Українська делегація в ПАРЄ точно обирає другий шлях, бо насправді- він перший і правильний):

Джерело: блог Ірини Геращенко

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