Німеччина після рішення Радбезу ООН щодо Сирії: кожна хвилина на рахунку

У Берліні вважають, що тепер необхідно в повній мірі використовувати паузу у військових діях без подальших зволікань

У Німеччині вітають рішення Ради Безпеки ООН щодо Сирії і закликали терміново надавати гуманітарну допомогу. Про це йдеться в заяві МЗС ФРН, оприлюдненій пізно ввечері в суботу, повідомляє «Укрінформ». «Ми вітаємо сьогоднішню угоду в Раді Безпеки і одностайне прийняття Резолюції 2401, яке має привести до паузи у військових діях;



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У Берліні вважають, що тепер необхідно в повній мірі використовувати паузу у військових діях без подальших зволікань

У Німеччині вітають рішення Ради Безпеки ООН щодо Сирії і закликали терміново надавати гуманітарну допомогу.

Про це йдеться в заяві МЗС ФРН, оприлюдненій пізно ввечері в суботу, повідомляє «Укрінформ».

«Ми вітаємо сьогоднішню угоду в Раді Безпеки і одностайне прийняття Резолюції 2401, яке має привести до паузи у військових діях; і тепер нам необхідно в повній мірі використовувати її без подальших зволікань», - йдеться в заяві.

МЗС Німеччини закликає всі сторони в Сирії прийти до дійсно тривалого припинення бойових дій і зробити можливими негайні і необмежені поставки гуманітарної допомоги. Терміново потрібна можливість евакуації тяжкохворих і поранених, а також найбільш вразливих груп населення, таких як діти, йдеться в документі німецького зовнішньополітичного відомства. Терміново потрібен доступ до нужденних сімей. «Кожна хвилина на рахунку. На рахунку кожне життя», - йдеться в заяві.

При цьому у відомстві підкреслюють, що, хоча полегшення після жорстоких страждань має першочергове значення, покращення ситуації все ж може бути забезпечене тільки в довгостроковій перспективі з допомогою політичного рішення, тому перепочинок тепер повинен використовуватися для досягнення прогресу в Женевському політичному процесі.

Нагадаємо, Рада Безпеки ООН у суботу ухвалила резолюцію з вимогою 30-денного перемир'я у Сирії.

Як відомо, заплановане на 22 лютого голосування у Раді Безпеки ООН щодо нової резолюції по Сирії перенесли на 24 лютого. Вотум відклали, оскільки члени Радбезу не могли узгодити формулювання, які влаштують Росію.

Нагадаємо, анклав Східна Гута перебуває під контролем кількох опозиційних до сирійського президента Башара Асада угруповань, у тому числі й ісламістських.

За інформацією правозахисників, через бомбардування Східної Гути загинули 500 людей.