Через бомбардування Східної Гути загинули 500 людей – правозахисники

Участь у бомбардуваннях Східної Гути можуть брати російські бойові літаки

За тиждень бомбардувань розташованого поблизу Дамаска анклаву Східна Гута загинули не менше 500 цивільних осіб, з яких близько 100 - діти. Про це у суботу, 24 лютого, повідомили у розташованому в Лондоні сирійському Центрі спостереження за дотриманням прав людини. За даними правозахисників, які посилаються на мережу власних інформаторів, ще 2200



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Східна Гута

Участь у бомбардуваннях Східної Гути можуть брати російські бойові літаки

За тиждень бомбардувань розташованого поблизу Дамаска анклаву Східна Гута загинули не менше 500 цивільних осіб, з яких близько 100 - діти. Про це у суботу, 24 лютого, повідомили у розташованому в Лондоні сирійському Центрі спостереження за дотриманням прав людини.

За даними правозахисників, які посилаються на мережу власних інформаторів, ще 2200 мирних жителів отримали за цей час поранення різного ступеня тяжкості. Лише 24 лютого від бомб сирійської авіації загинула 21 особа, запевняють у організації. Незалежного підтвердження цих даних немає.

Тим часом один із представників сирійських повстанців, що контролюють анклав, у розмові з журналістами інформагенції dpa запевнив, що у бомбардуваннях регіону беруть також активну участь і російські бойові літаки. Масивні руйнування, спричинені бомбардуваннями, перешкоджають рятівникам дістатися до поранених та тих, кому потрібна допомога.

Міжнародна гуманітарна організація «Лікарі без кордонів» повідомляє серед іншого і про руйнування кількох лікарень. Раніше про бомбардування лікарень у анклаві повідомляли в ООН.

Наразі у самому анклаві, що з усіх боків заблокований урядовими військами, перебуває близько 400 тисяч людей, котрі потребують термінової доставки продуктів харчування та речей першої необхідності.

Водночас стало відомо, що повстанці Східної Гути ведуть інтенсивний вогонь по столиці Сирії - Дамаску. Скільки людей стали жертвами цих обстрілів, поки що невідомо. Упродовж кількох останніх місяців від обстрілів сирійської столиці загинули понад 120 людей, у тому числі й 18 дітей.

Заплановане на 22 лютого голосування у Раді Безпеки ООН щодо нової резолюції по Сирії перенесли на 24 лютого. Вотум відклали, оскільки члени Радбезу не могли узгодити формулювання, які влаштують Росію, тож переговори тривають.

Нагадаємо, анклав Східна Гута перебуває під контролем кількох опозиційних до сирійського президента Башара Асада угруповань, у тому числі й ісламістських.

Джерело: Deutsche Welle