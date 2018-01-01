Росія затягує голосування в ООН, поки її авіація бомбить повстанців у Сирії

Радбез ООН відклав голосування по резолюції про Сирію

Заплановане голосування в Раді Безпеки ООН щодо нової резолюції про Сирію перенесено на суботу, 24 лютого. У п'ятницю вотум відкладався двічі, оскільки члени Радбезу не могли узгодити формулювання, які влаштують Росію. Переговори тривають. «Ми були не в змозі повністю закрити пробіл, що залишився. Сьогодні вночі ми продовжимо роботу і



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Радбез ООН

Радбез ООН відклав голосування по резолюції про Сирію

Заплановане голосування в Раді Безпеки ООН щодо нової резолюції про Сирію перенесено на суботу, 24 лютого. У п'ятницю вотум відкладався двічі, оскільки члени Радбезу не могли узгодити формулювання, які влаштують Росію. Переговори тривають.

«Ми були не в змозі повністю закрити пробіл, що залишився. Сьогодні вночі ми продовжимо роботу і завтра, сподіваюся, повернемося і проголосуємо», - заявив постпред Швеції в ООН Улаф Скоог після переговорів за закритими дверима. Постпред Кувейту Мансур аль-Отайбі, головуючий в даний час в Радбезі ООН, повідомив, що консенсусу по тексту резолюції поки не досягнуто, але «сторони близькі до угоди».

Постпред США Ніккі Хейлі на своїй сторінці в Twitter назвала неймовірним те, що Росія блокує голосування про припинення вогню для забезпечення доставки гуманітарної допомоги. «Скільки ще людей має загинути, перш ніж Рада Безпеки погодиться провести це голосування? Давайте зробимо це сьогодні ввечері. Сирійський народ не може чекати», - написала вона.

Росія 22 лютого наклала вето на перший проект резолюції, внесений Швецією і Кувейтом. Після цього формулювання документа були ослаблені, щоб заручитися підтримкою Москви. Новий проект резолюції передбачає негайне припинення вогню в Сирії. В якості поступки Росії дозволяється продовжувати боротьбу проти «терористичних груп», таких як «Ісламська держава» (ІД), «Аль-Каїда» і їх союзників.

Новий проект резолюції також закликає всі сторони конфлікту до негайного припинення облоги будь-яких населених пунктів, щоб не позбавляти живе там цивільне населення можливості отримувати життєво важливі продукти харчування і медикаменти.

Документ покликаний, в першу чергу, полегшити становище людей в обложеному повстанському бастіоні Східна Гута під Дамаском. Цей район вже протягом багатьох днів піддається масованим ударам сирійської армії і російської авіації. За даними правозахисників, за минулий тиждень в Східній Гуті загинули більше 460 мирних жителів, в тому числі понад сто дітей.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп засудив дії Москви і Тегерана в Сирії.

Джерело: Deutsche Welle