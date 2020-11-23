Німеччина планує продовжити частковий локдаун у грудні

У Німеччині з 2 листопада діє, так званий частковий локдаун

Про посилений карантин йдеться у спільній заяві канцлерки Ангели Меркель і віцеканцлера і міністра фінансів Олафа Шольца

Уряд Німеччини готується продовжити частковий нокдаун і в грудні, що спочатку планувався лише до кінця листопада. Про це повідомляє DW.

Зазначається, що про посилений карантин йдеться у спільній заяві канцлерки Ангели Меркель і віцеканцлера і міністра фінансів Олафа Шольца.

Меркель наголосила, що влада ще має дещо зробити.

«Громадяни мають отримати єдину, спільну відповідь від федерального уряду і урядів федеральних земель. Це те, над чим ми цього разу дуже інтенсивно працюємо», ─ сказала вона.

За словами Меркель, нині тривають активні перемовини з керівниками земельних урядів щодо подальших протиепідемічних дій влади.

Згадавши нинішній ефект від запроваджених на початку місяця обмежень, Меркель визнала: «Ми ще не просунулися вперед так, як того хотілося б, щоб відмовитися від обмежень щодо контактів».

Водночас Шольц стверджує, що нинішні темпи поширення пандемії ще не опустилися до того рівня, який планувалося досягти. «Тож тут усі розуміють, що має бути подовження часткового нокдауну», ─ сказав він.

25 листопада має відбутися чергове спільне засідання федерального уряду та керівників земельних урядів для обговорення подальших кроків боротьби з нинішньою пандемією.

Нагадаємо, у Німеччині з 2 листопада до кінця місяця діє, так званий частковий локдаун, запроваджений через зростання кількості нових заражень коронавірусом. Згідно з цими правилами, обмежено контакти громадян, зачинено ресторани і бари, культурно-розважальні заклади та спортивні зали. Водночас школи і дитячі садки працюють.

Як повідомлялося, у світі станом на 23 листопада коронавірус зафіксували у 58,9 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 1,4 млн осіб, а одужали - 40,7 млн людей.