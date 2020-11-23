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    G20 планує терміново взяти під контроль Covid-19

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    G20 планує терміново взяти під контроль Covid-19 - G20 планує терміново взяти під контроль Covid-19
    G20 планує терміново взяти під контроль Covid-19

    Група «двадцяти» взяла на себе зобов'язання допомогти країнам, які найбільше постраждали в результаті пандемії коронавірусу нового типу

    Саміт відбувся під головуванням короля Саудівської Аравії Сальмана бен Абдель Азіза Аль Сауда.

    Країни «двадцятки« заявили про необхідність терміново встановити контроль над поширенням коронавірусу нового типу, оскільки від цього прямо залежить відновлення світової економіки.

    Про це йдеться в підсумковій заяві саміту G20, повідомило в неділю, 22 листопада, агентство Reuters.

    «Ми сповнені рішучості продовжувати, поки це необхідно, використовувати всі наявні в нашому розпорядженні засоби для збереження життя людей, робочих місць і доходів населення, підтримки відновлення світової економіки, а також підвищення стійкості фінансової системи з одночасним запобіганням ризикам зниження економічної активності», – зазначено в комюніке.

    Крім того, учасники саміту зобов'язалися допомогти найбільш постраждалим у результаті пандемії нового коронавірусу країнам.

    «Ми продовжимо докладати зусиль для захисту життів і надання допомоги. <...> Необхідно координувати наші дії на глобальному рівні і діяти солідарно. Ми прагнемо привести світ до відновлення після пандемії», – йдеться в документі.

    Теги: саміт населення коронавірус
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