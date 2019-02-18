Німеччина припинить видавати своїх громадян Британії після Brexit
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Питання екстрадиції прописане у Конституції Німеччини, де встановлені суворі обмеження
Німеччина попередила Велику Британію про припинення видачі своїх громадян після виходу Британії з складу Євросоюзу (Brexit).
Про це повідомляє газета Financial Times.
За даними газети, відповідне офіційне повідомлення Німеччина передала Єврокомісії минулого тижня.
Питання екстрадиції прописане у Конституції Німеччини, де встановлені суворі обмеження.
Згідно з законодавством, після Brexit Берлін буде відхиляти запити Лондона на арешт або видачу німців.
Відомо, що таку позицію Німеччина збереже навіть у випадку, якщо Британія вийде з ЄС, уклавши угоду з Брюсселем. Крім того, обмеження на екстрадицію будуть діяти навіть коли почнеться 21-місячний перехідний період.