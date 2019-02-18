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    Німеччина припинить видавати своїх громадян Британії після Brexit

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    Німеччина припинить видавати своїх громадян Британії після Brexit

    Питання екстрадиції прописане у Конституції Німеччини, де встановлені суворі обмеження

    Німеччина попередила Велику Британію про припинення видачі своїх громадян після виходу Британії з складу Євросоюзу (Brexit).

    Про це повідомляє газета Financial Times.

    За даними газети, відповідне офіційне повідомлення Німеччина передала Єврокомісії минулого тижня.

    Питання екстрадиції прописане у Конституції Німеччини, де встановлені суворі обмеження.

    Згідно з законодавством, після Brexit Берлін буде відхиляти запити Лондона на арешт або видачу німців.

    Відомо, що таку позицію Німеччина збереже навіть у випадку, якщо Британія вийде з ЄС, уклавши угоду з Брюсселем. Крім того, обмеження на екстрадицію будуть діяти навіть коли почнеться 21-місячний перехідний період.

    ЄС Німеччина Brexit арешт Берлін
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