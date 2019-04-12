Німеччина схвалила поставку зброї Саудівській Аравії



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Комплектуючі для низькорамних платформ доставлять у Францію «з кінцевим пунктом призначення в Саудівській Аравії»

Федеральна рада безпеки Німеччини схвалив постачання озброєнь Саудівській Аравії і ОАЕ, які беруть участь у військовому конфлікті в Ємені. Про це йдеться в повідомлення міністра економіки ФРН Петера Альтмаєра профільній комісії німецького Бундестагу, передає DW.

До складу ради, яка засідає в режимі суворої секретності, входять канцлер ФРН Ангела Меркель і кілька федеральних міністрів.

Згідно з документом, мова йде про технології виробництва напівпричепів з низькорамною платформою, розробленою німецькою фірмою Kamag.

Члени парламентської комісії, у підпорядкуванні яких перебувають питання експорту озброєнь, на останньому засіданні дали добро на військові поставки шести держав, включаючи Саудівську Аравію та ОАЕ.

Комплектуючі для низькорамних платформ повинні бути доставлені у Францію "з кінцевим пунктом призначення в Саудівській Аравії".

Зазначимо, наприкінці березня Німеччина на шість місяців продовжила ембарго на поставки озброєнь Саудівській Аравії.