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    Німеччина схвалила поставку зброї Саудівській Аравії

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    Німеччина схвалила поставку зброї Саудівській Аравії

    Комплектуючі для низькорамних платформ доставлять у Францію «з кінцевим пунктом призначення в Саудівській Аравії»

    Федеральна рада безпеки Німеччини схвалив постачання озброєнь Саудівській Аравії і ОАЕ, які беруть участь у військовому конфлікті в Ємені. Про це йдеться в повідомлення міністра економіки ФРН Петера Альтмаєра профільній комісії німецького Бундестагу, передає DW.

    До складу ради, яка засідає в режимі суворої секретності, входять канцлер ФРН Ангела Меркель і кілька федеральних міністрів.

    Згідно з документом, мова йде про технології виробництва напівпричепів з низькорамною платформою, розробленою німецькою фірмою Kamag.

    Члени парламентської комісії, у підпорядкуванні яких перебувають питання експорту озброєнь, на останньому засіданні дали добро на військові поставки шести держав, включаючи Саудівську Аравію та ОАЕ.

    Комплектуючі для низькорамних платформ повинні бути доставлені у Францію "з кінцевим пунктом призначення в Саудівській Аравії".

    Зазначимо, наприкінці березня Німеччина на шість місяців продовжила ембарго на поставки озброєнь Саудівській Аравії.

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