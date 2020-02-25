В Японії помер четвертий пасажир лайнера Diamond Princess



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В Японії помер четвертий пасажир лайнера Diamond Princess Фото: Reuters

Загалом в Японії від коронавірусу загинули п'ятеро людей

У вівторок, 25 лютого, четвертий пасажир круїзного лайнера Diamond Princess, який два тижні перебував на карантині через спалах коронавірусу, помер у Японії.

Про це повідомляє CNA із посиланням на громадський мовник NHK.

Відомо, що жертвою Covid-19 став 80-річний японець. Також зазначається, що уряд Японії стикається з критикою щодо того, чи достатньо заходів вживаються на території країни задля того, щоб запобігти розповсюдженню інфекції. Нагадаємо, що

Загалом у Японії зафіксували вже 838 випадків зараження коронавірусом. На території країни недуга забрала п'ять життів.

Як повідомлялося, українці відмовилися від евакуації з охопленого коронавірусом лайнера Diamond Princess. Мова йде про 24 із 25 співвітчизників, бо з однією людиною зв’язатися так і не вдалося.

До слова, в Японії померли дві людини з круїзного лайнера Diamond Princess, хворі на коронавірусну інфекцію.

Нагадаємо, двох українців із лайнера Diamond Princess вилікували від коронавірусної інфекції.

16 лютого США забрали понад 300 своїх громадян із судна, у 14 з них виявили коронавірус.

Згодом пасажири лайнера Diamond Princess зійшли на берег після двотижневого карантину.