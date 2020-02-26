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    У Франції та Німеччині зафіксовано ще два нових випадки зараження коронавірусом

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    У Франції та Німеччині зафіксовано ще два нових випадки зараження коронавірусом - У Франції та Німеччині зафіксовано ще два нових випадки зараження коронавірусом
    У Франції та Німеччині зафіксовано ще два нових випадки зараження коронавірусом

    Загальне число підтверджених випадків зараження COVID-2019 у Франції досягло 14

    У Франції та Німеччині зафіксовано ще два нових випадки зараження коронавирусною інфекцією COVID-2019.

    Як повідомляє France 24, загальне число підтверджених випадків зараження COVID-2019 у Франції досягло 14. При цьому 11 з них видужали і один помер.

    За словами директора головного управління охорони здоров’я Франції Жерома Саломона, перший новий випадок інфікування був зафіксований в Парижі - коронавірус виявили у молодої китаянки, яка нещодавно повернулася з Китаю.

    Другий випадок — чоловік, який нещодавно відвідував регіон Ломбардія в північній Італії, що стала центром швидко спалаху коронавірусу в Європі.

    Як повідомляє Tagesschau, в Німеччині один випадок зараження коронавірусом виявлено у федеральній землі Баден-Вюртемберг. Госпіталізовано 25-річного чоловіка. Передбачається, що він заразився під час своєї нещодавньої поїздки до Мілана.

    Інший випадок коронавірусу зафіксований у федеральній землі Північний Рейн — Вестфалія. Із симптомами хвороби була госпіталізована подружня пара. Наявність коронавірусу було підтверджено у жінки.

    Загальна кількість підтверджених випадків зараження COVID-2019 в Німеччині досягла 18. Більшість з них наразі вже виписані з лікарні.

    Як повідомлялося, на Канарах тисячі людей ізолювали в готелі через коронавірус у туриста.

    Сьогодні, 25 лютого, Швейцарія заявила про перший випадок коронавірусу.

    Як відомо, великий спалах коронавірусу спостерігається у сусідній зі Швейцарією Італії.

    Крім того, 25 лютого про перші випадки захворювання повідомили також Австрія і Хорватія.

    Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило відео- та інформаційні матеріали про алгоритм дій громадян та лікарів у разі захворювання на ГРВІ або підозри на інфікування коронавірусом Covid-19.

     Читайте також: Коронавірус в Італії. В Україні лише тепер згадали, що знищили санепідемстанції
    Німеччина Франція хвороби час коронавірус
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