У Франції та Німеччині зафіксовано ще два нових випадки зараження коронавірусом



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У Франції та Німеччині зафіксовано ще два нових випадки зараження коронавірусом

Загальне число підтверджених випадків зараження COVID-2019 у Франції досягло 14

У Франції та Німеччині зафіксовано ще два нових випадки зараження коронавирусною інфекцією COVID-2019.

Як повідомляє France 24, загальне число підтверджених випадків зараження COVID-2019 у Франції досягло 14. При цьому 11 з них видужали і один помер.

За словами директора головного управління охорони здоров’я Франції Жерома Саломона, перший новий випадок інфікування був зафіксований в Парижі - коронавірус виявили у молодої китаянки, яка нещодавно повернулася з Китаю.

Другий випадок — чоловік, який нещодавно відвідував регіон Ломбардія в північній Італії, що стала центром швидко спалаху коронавірусу в Європі.

Як повідомляє Tagesschau, в Німеччині один випадок зараження коронавірусом виявлено у федеральній землі Баден-Вюртемберг. Госпіталізовано 25-річного чоловіка. Передбачається, що він заразився під час своєї нещодавньої поїздки до Мілана.

Інший випадок коронавірусу зафіксований у федеральній землі Північний Рейн — Вестфалія. Із симптомами хвороби була госпіталізована подружня пара. Наявність коронавірусу було підтверджено у жінки.

Загальна кількість підтверджених випадків зараження COVID-2019 в Німеччині досягла 18. Більшість з них наразі вже виписані з лікарні.

Як повідомлялося, на Канарах тисячі людей ізолювали в готелі через коронавірус у туриста.

Сьогодні, 25 лютого, Швейцарія заявила про перший випадок коронавірусу.

Як відомо, великий спалах коронавірусу спостерігається у сусідній зі Швейцарією Італії.

Крім того, 25 лютого про перші випадки захворювання повідомили також Австрія і Хорватія.

Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило відео- та інформаційні матеріали про алгоритм дій громадян та лікарів у разі захворювання на ГРВІ або підозри на інфікування коронавірусом Covid-19.