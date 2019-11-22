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    Німеччина відмовилася позбутися американської ядерної зброї

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    <p>Очільник МЗС Німеччини Хайко Мас про відмову від ядерної зброї:&nbsp;необхідні угоди на широкій основі, а не тільки з окремими країнами</p> - Німеччина відмовилася позбутися американської ядерної зброї

    Очільник МЗС Німеччини Хайко Мас про відмову від ядерної зброї: необхідні угоди на широкій основі, а не тільки з окремими країнами

    Міністр закордонних справ Хайко Мас підкреслив, що якщо зброя і має зникнути, то повсюдно, а не тільки на території ФРН

    Німеччина виступає проти одностороннього виведення ядерної зброї зі своєї території. Про це заявив глава німецького МЗС Хайко Мас в рамках візиту до Хіросіми, пише Deutsche Welle.

    Міністр підкреслив, що якщо зброя і має зникнути, то повсюдно, а не тільки на території ФРН. Він зазначив, що користі від транспортування ядерної зброї з однієї держави в іншу немає: «Необхідні угоди на широкій основі, а не тільки з окремими країнами».

    Хайко Мас прибув до Японії напередодні дводенного саміту глав МЗС країн G20 в Нагої. Під час візиту до Хіросіми він поклав вінок у пам'ять про жертви ядерних бомбардувань Хіросіми і Нагасакі. «Пам'ять про людське горе в Хіросімі і Нагасакі не повинна потьмяніти», - зазначив глава МЗС Німеччини.

    За даними Deutsche Welle, зараз у Німеччині розміщено близько 20 ядерних бомб США. Політики з Лівої партії та «Спілки-90/зелених» виступають за виведення озброєнь.

    МЗС США Німеччина міністр зброя партії
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