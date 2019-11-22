Німеччина відмовилася позбутися американської ядерної зброї



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Очільник МЗС Німеччини Хайко Мас про відмову від ядерної зброї: необхідні угоди на широкій основі, а не тільки з окремими країнами

Міністр закордонних справ Хайко Мас підкреслив, що якщо зброя і має зникнути, то повсюдно, а не тільки на території ФРН

Німеччина виступає проти одностороннього виведення ядерної зброї зі своєї території. Про це заявив глава німецького МЗС Хайко Мас в рамках візиту до Хіросіми, пише Deutsche Welle.

Міністр підкреслив, що якщо зброя і має зникнути, то повсюдно, а не тільки на території ФРН. Він зазначив, що користі від транспортування ядерної зброї з однієї держави в іншу немає: «Необхідні угоди на широкій основі, а не тільки з окремими країнами».

Хайко Мас прибув до Японії напередодні дводенного саміту глав МЗС країн G20 в Нагої. Під час візиту до Хіросіми він поклав вінок у пам'ять про жертви ядерних бомбардувань Хіросіми і Нагасакі. «Пам'ять про людське горе в Хіросімі і Нагасакі не повинна потьмяніти», - зазначив глава МЗС Німеччини.

За даними Deutsche Welle, зараз у Німеччині розміщено близько 20 ядерних бомб США. Політики з Лівої партії та «Спілки-90/зелених» виступають за виведення озброєнь.