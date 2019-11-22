Україна опинилась у п'ятірці країн з найвищим рівнем смертності від мін



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Найбільше людей загинули мін в результаті збройних конфліктів в Україні, Афганістані, Малі, Сирії, Нігерії та М'янмі

Україна потрапила до п'ятірки країн світу з найвищим рівнем загибелі людей від вибухів наземних мін і саморобних вибухових пристроїв. Про це йдеться у доповіді Landmine Monitor 2019, який у четвер, 21 листопада, представила в Мюнхені Міжнародна організація інвалідів (Handicap International).

За даними організації, найбільше громадян загинули або отримали поранення від мін в результаті збройних конфліктів в Україні, Афганістані, Малі, Сирії, Нігерії і М'янмі.

В 2018 році від протипіхотних мін і саморобних вибухових пристроїв у світі загинули або отримали поранення 6897 осіб.

Мова йде в першу чергу про мирних жителів, причому більше половини з них - діти.

Як відзначають експерти, число жертв є надзвичайно високим вже четвертий рік поспіль, незважаючи на дію Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

На серпень 2018 року до конвенції приєдналися вже 164 країни.

Як раніше повідомили в ООН, за час російської агресії на Донбасі через підрив на мінах загинули більше тисячі людей.