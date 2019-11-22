База НАТО на Сицилії отримала новітній розвідувальний безпілотник



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Нові безпілотники створені на базі американської моделі дрона Block 40 Global Hawk

Дрони колективно належатимуть всім союзникам НАТО

Перший із п’яти новітніх безпілотників RQ-4D програми Наземного спостереження НАТО (AGS) 21 листопада приземлився на базі Сігонелла на Сицілії (Італія).

Про це повідомляє пресслужба Альянсу.

«Я вітаю прибуття першого літального апарату Наземного спостереження Альянсу на Сігонеллу. Це свідчить про те, що союзники по НАТО прагнуть модернізувати Альянс та інвестувати для досягнення ключових передових можливостей на користь нашої спільної безпеки», - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Брюсселі.

Дрон вилетів 20 листопада з аеробази Палмдейл у Каліфорнії (США) і приземлився через 22 години на Сицилії.

AGS розробляється зі значним внеском 15 союзників - Болгарії, Чехії, Данії, Естонії, Німеччини, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Норвегії, Польщі, Румунії, Словаччині, Словенії та США.

Дрони колективно належатимуть всім союзникам НАТО. Усі союзники матимуть доступ до даних, отриманих AGS.

Нові безпілотники створені на базі американської моделі дрона Block 40 Global Hawk, проте модифіковані відповідно до вимог Північноатлантичного альянсу.

Всі п'ять RQ-4D зараз проходять різні етапи тестувань. Після того, як кожен з літальних апаратів прибуде на головну оперативну базу в Сігонеллі, розпочнеться етап верифікації, щоб забезпечити повну відповідність системі. Вся система AGS буде передана силам НАТО після завершення всіх випробувань та перевірки працездатності.

Початкові експлуатаційні можливості очікуються в першій половині 2020 року.