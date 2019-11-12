У США успішно випробували «вбивцю» дронів (ВІДЕО)



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Athena являє собою систему лазерної зброї потужністю 30 кіловат, де використовується технологія Accelerated Laser Demonstration Initiative

Лазерний комплекс Athena здатний ефективно захищати бази від атак дронів

У США провели успішні випробування потужного лазерного комплексу Advanced Test High Energy Asset (Athena).

Про це повідомляє Popular Mechanics.

Зазначається, що лазерний комплекс Athena знищив у повітрі кілька безпілотників на військовій базі в Оклахомі, продемонструвавши, що він здатний ефективно застосовуватися в реальному бою. Зокрема, захищати бази від атак дронів.

Athena являє собою систему лазерної зброї потужністю 30 кіловат, де використовується технологія Accelerated Laser Demonstration Initiative (три 10-кіловатних лазера об'єднали в один 30-кіловатний промінь).

При необхідності потужність комплексу може бути знижена.