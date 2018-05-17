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    Німецька розвідка отримала зразок «Новачка» в 1990-х

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    У Німеччині давно знали про існування «Новачка»

    Один з агентів Федеральної розвідувальної служби ФРН отримав в 1990-і роки зразок нервово-паралітичної речовини «Новачок» - у справі фігурував і бундесвер. Про це пише Süddeutsche Zeitung, посилаючись на результати спільного журналістського розслідування, проведеного Sueddeutsche Zeitung, а також NDR, WDR і Die Zeit. 

    «Новачок» - одне з найбільш смертоносних з будь-коли синтезованих речовин, - нагадує видання. - Його використання проти Сергія Скрипаля та його дочки в березні цього року в британському Солсбері, що призвело до дипломатичного кризи між Москвою і Заходом».

    За даними видання, операція, проведена в першій половині 1990-х, викликала суперечливу реакцію в уряді ФРН. «Розвідка (BND) якийсь час вже вела розробку російського вченого, який запропонував розкрити таємницю нового класу бойового отруйної речовини, яку військові берегли як зіницю ока, в обмін на гарантії переїзду і безпеки для нього і його сім'ї. Він навіть запропонував привезти зразок в Німеччині», - йдеться в статті.

    В уряді розгорілися політичні та юридичні дискусії. «У 1990 році під натиском канцлера Гельмута Коля з території Західної Німеччини було вивезено американську хімічну зброю, яка там зберігалася, одночасно з цим просунулися переговори про відмову у всьому світі від бойових отруйних речовин. Крім того, ще в 1954 році в рамках Паризької угоди Німеччина зобов'язалася припинити виробляти зброю масового знищення», - передають журналісти.

    «Зразок речовини був проаналізований в шведській лабораторії - розвідка і Міноборони ФРН отримали лише його формулу. Що стало з самим зразком, неясно - шведська влада відповіла на відповідний запит, що не може прояснити ситуацію в такий короткий час».

    «За вказівкою Коля, - йдеться у статті, - розвідка повідомила деяких своїх найближчих партнерів, в тому числі американські і британські спецслужби. Пізніше була створена робоча група, до якої увійшли представники п'яти західних розвідок і німецької BND, яка звела докупи всі дані по" новачку ". В окремих країнах НАТО було запущено виробництво мікроскопічних доз отрути, щоб перевірити їх методи захисту і виробити протиотруту. Щоб не псувати хороші стосунки з тодішнім президентом РФ Борисом Єльциним, уряд Німеччини прийняв рішення не повідомляти йому інформацію, пов'язану з «Новачком». Останній радянський лідер Михайло Горбачов запевнив ще в 1987 році, що виробництво хімічної зброї зупинено».

    «Перебіжчик, - пишуть на закінчення автори, - дістався Європи і якийсь час жив під наглядом бундесверу. Сьогоднішній уряд докладає максимум зусиль, щоб реконструювати всі обставини, які тоді були ретельно засекречені».

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