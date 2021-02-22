Німецький принц судиться з сином, який продав родовий замок за 1 євро

Ернст Август-молодший потай від батька за безцінь продав родовий замок Марієнбург уряду Німеччини

Німецький принц Ернст Август, глава Ганноверського королівського дому, подав до суду на власного сина. Ернст Август-молодший потай від батька продав родовий замок Марієнбург, який належав родині 154 роки.

Про це пише MailOnline.

Видання повідомляє, що в 2004 році принц Ганноверський передав своєму синові у власність кілька великих об'єктів нерухомості, зокрема і Марієнбург.

У 2018 році Август-молодший зрозумів, що утримання і реставрація замку обходяться йому занадто дорого і продав його уряду Німеччини за 1 євро, нічого не сказавши сім'ї.

Разом із замком уряду відійшли майже 100 старовинних картин, родинні коштовності, антикварні меблі та скульптури.

Оскаржити угоду батько Августа-молодшого має намір в суді.

«Бундестаг вже проголосував на виділення 14 млн євро на реконструкцію замку, так що уряд, мабуть, вважає його повністю своїм», – йдеться в повідомленні.

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