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    Німецький принц судиться з сином, який продав родовий замок за 1 євро

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    <p>Разом із замком Марієнбург уряду ФРН відійшли&nbsp;майже 100 старовинних картин, родинні коштовності, антикварні меблі та скульптури</p> - Німецький принц судиться з сином, який продав родовий замок за 1 євро

    Разом із замком Марієнбург уряду ФРН відійшли майже 100 старовинних картин, родинні коштовності, антикварні меблі та скульптури

    Фото: MailOnline

    Ернст Август-молодший потай від батька за безцінь продав родовий замок Марієнбург уряду Німеччини

    Німецький принц Ернст Август, глава Ганноверського королівського дому, подав до суду на власного сина. Ернст Август-молодший потай від батька продав родовий замок Марієнбург, який належав родині 154 роки.

    Про це пише MailOnline.

    Видання повідомляє, що в 2004 році принц Ганноверський передав своєму синові у власність кілька великих об'єктів нерухомості, зокрема і Марієнбург.

    У 2018 році Август-молодший зрозумів, що утримання і реставрація замку обходяться йому занадто дорого і продав його уряду Німеччини за 1 євро, нічого не сказавши сім'ї.

    Разом із замком уряду відійшли майже 100 старовинних картин, родинні коштовності, антикварні меблі та скульптури.

    Оскаржити угоду батько Августа-молодшого має намір в суді.

    «Бундестаг вже проголосував на виділення 14 млн євро на реконструкцію замку, так що уряд, мабуть, вважає його повністю своїм», – йдеться в повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що на Львівщині реставрують унікальний дерев’яний храм, якому понад 350 років.

    Теги: суд історія Німеччина нерухомість Бундестаг уряд реставрація
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