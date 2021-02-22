Ватикан проведе повний опис нерухомості в Італії після скандалів у ЗМІ

Ватикан володіє нерухомістю безпосередньо в Італії та за кордоном

Відповідальний за централізацію активів єпископ Галантино поскаржився, що вже втомився від «сенсаційних» історій ЗМІ про багатства Ватикану

Управління майном Апостольського Престолу проводить повний опис володінь Ватикану в Італії на тлі періодичних скандалів щодо майна.

Про це повідомляє AFP.

Зазначається, що список буде сформований приблизно до настання весни.

Відповідальний за централізацію активів Ватикану єпископ Нунцій Галантино поскаржився, що вже втомився від «сенсаційних» історій ЗМІ про багатства Ватикану. Він зазначив, що дані, згідно з якими більшість нерухомості в Римі належить католицькій церкві і Ватикану, помилкові.

Як наголошується, в Італії управління керує орендою 2,4 тис. квартир і 600 офісами і магазинами.

Водночас нерухомість Престолу в Парижі (737 об'єктів) оцінюється в 722,1 мільйона доларів. А в Лондоні у нього налічується 27 об'єктів нерухомості площею близько 4600 квадратних метрів і вартістю близько 131,4 мільйона доларів.

У Швейцарії, особливо в Женеві і Лозанні, у Апостольського Престолу 140 об'єктів площею 16 тисяч квадратних метрів і вартістю понад 110 млн доларів.

Як повідомляє видання, початок історії з інвестиціями в цінні активи датується 1929 роком, коли Ватикан був заснований як незалежна територія за погодженням з Італією. Відповідно до цієї угоди, церкви виплатили компенсацію за нерухомість, вилучену раніше у Папської держави. Серед вилучених церковних активів був величезний палац Квірінале, в якому свого часу проживали 30 пап, а зараз він використовується як резиденція італійського президента.

За словами Галантино, саме тоді папа Пій XI вирішив використовувати отримані гроші для інвестування у власність, в тому числі за кордоном, «для забезпечення свободи і незалежності церкви».

До слова, нещодавно Папа Римський уперше призначив жінку заступницею секретаря Синоду.