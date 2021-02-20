«Довбуш» – повернення легендарного опришка. Головна кінопрем’єра року

Цю стрічку вже охрестили «одним із найдорожчих українських фільмів»

Кінорежисер Олесь Санін, творець «Мамая» та «Поводиря», розповів «Главкому» про підготовку до виходу в український прокат нового гучного кінопроєкту «Довбуш».

Постать легендарного опришка Олекси Довбуша, народного героя, що боровся за права ображених та нужденних, здавна викликала цікавість українських кінематографістів, зокрема видатного режисера і скульптора Івана Кавалерідзе.

А в середині 20 століття свій фільм про Довбуша зняв знаменитий Віктор Іванов, постановник знаменитої кінокомедіі «За двома зайцями». Головну роль Довбуша тоді зіграв російський актор Афанасій Кочетков.

У Саніна, звісно, «своя історія» про Довбуша та його епоху. У головній ролі – актор Сергій Стрельніков, у стрічці також задіяні Даша Плахтій, Олексій Гнатковський, Ростислав Держипільський, інші українські актори.

Зйомки фільму «Довбуш» режисера Олеся Саніна розпочалися ще у серпні 2018 року. Оператор-постановник: Сергій Михальчук. Автори сценарію: Василь Портяк, Максим Черниш, Олесь Санін (Фото: Держкіно України)

Різні ЗМІ називають різні періоди виходу на екрани фільму «Довбуш». Що скажете на це ви, як автор картини?

Прем'єра фільму відбудеться восени 2021 року. Перенесення дати релізу було пов'язане з пандемією.

Чи відповідає дійсності медійна інформтеза, буцім «Довбуш» – один з найдорожчих українських фільмів на сьогодні? Який реальний бюджет ?

Орієнтовний бюджет картини очікується понад 90 млн грн. Державна частка – 65 млн. грн.

На якому етапі нині процес роботи над картиною?

Йде активна підготовка до завершальної частини зйомок. Наприкінці весни вийдемо на знімальний майданчик. Паралельно йдуть роботи постпродакшену – монтаж, робота з музикою, готується масштабна рекламна кампанія.

У центрі кінооповіді – доля відчайдушних братів-опришків Олекси та Івана Довбушів, життєві стежки яких то сходяться, то розходяться у напружені часи першої половини 18 століття, коли в Карпатах триває боротьба за свій край та свій народ проти його поневолення. Є також в сюжеті історія шаленого кохання Олекси Довбуша.

Чи передбачається крім прокатної ще і телевізійна версія стрічки?

Телеканал «Україна» вже придбав права на показ фільму «Довбуш». Але оскільки за останні два роки змінюється ринок розповсюдження фільмів, для нас відкрилося вікно можливостей показу фільмів і можлива його ширша версія для стрімінгових платформ. Зараз якраз активно ведуться переговори між продюсерами. Готується і міжнародна версія фільму, перш за все, для Польщі і Канади.

Зйомки «Довбуша» проводилися у Карпатах. Серед локацій давні замки (зокрема, Свірзький) та інші історичні об’єкти, які допоможуть створити атмосферу епохи першої половини 18 ст. (фото: кадр зі стрічки)

Якщо говорити загально, то яких реальних втрат зазнав останнім часом український кінобізнес саме через карантинні обмеження і локдаун?

Є речі «загальні» для всіх. Це – закриття кінотеатрів, що призвело до падіння обсягів кінофінансів. Звичайно, це і заборона на зйомки в перший період карантину, і зараз також залишилися певні обмеження. Масові масштабні зйомки дуже важко організувати з забезпеченням всіх санітарних норм. Це також перекриті кордони. Але загалом для українського кіно з'явилася ще одна небезпека.

Виконавець ролі Олекси Довбуша – український актор Сергій Стрєльніков (ліворуч), відомий також, як виконавець ролі комдива Василя Чапаєва (у фільмі «Пристрасті за Чапаєм»). Актор Олексій Гнатковський (праворуч) у ролі Івана Довбуша

Яка саме?

Росія почала задіювати всі свої сили для повернення України в свій «мір». На це почали витрачатися величезні кошти, зусилля політиків всередині України.

Кіноспільнота піділилася навпіл у ставленні до Марини Кудерчук, теперішньої очільниці Держкіно. Ваша думка з цього приводу?

Я не відчуваю і не бачу якогось особливого «поділу». Найбільшою проблемою було те, що нова очільниця Держкіно не є людиною кінематографічної спільноти. Вона державний управлінець без досвіду роботи в творчих сферах. Це і було головною проблемою.

Зніманню «Довбуша» передувало ретельне вивчення авторами польських та українських архівних документів стосовно «епохи Довбуша». Декілька місяців тривала фольклорна експедиція в Карпатах: збирали матеріали, аби відтворити унікальну атмосферу 18 століття. На фото – актриса Даша Плахтій у ролі нареченої Довбуша (Фото: Держкіно України)

Якщо пригадувати старий фільм Віктора Іванова про Довбуша, то яким одним реченням можна охарактеризувати те давнє кіно з Афанасієм Кочетковим у головній ролі?

Пропагандистський фільм пригодницького жанру, характерний для того часу: з одного боку, впливи «Фанфан-тюльпана», а з іншого – «Павка Корчагін». Автори, попри все, зробили максимально можливе для свого часу.

Який з українських фільмів останнього часу вам найбільше запав у душу, саме як глядачеві, а не тільки як кінопрофі?

«Земля блакитна, ніби апельсин», «Атлантида».

Які акторські відкриття чекатимуть на глядачів у «Довбуші»?

Актор Олексій Гнатковський.

Мінкульт активно пропагує напрямок «патріотичного кіно». Що в це поняття вкладаєте особисто ви?

Поняття «патріотичне кіно» колись виникло в стінах Мінкульту виключно для затвердження бюджету Верховною Радою. Створення «напрямку» і дискусія навколо цього поняття, я вважаю, є помилковими і шкодять загальному процесу відродження українського кіно.

Хто з молодших кінорежисерів-колег здається вам сьогодні серед найперспективніших митців?

Наріман Алієв, Ірина Цілик і Роман Балаян (якщо оцінювати мистецьку молодість і перспективу таланту).

Портал «Главком» системно складає рейтинги найперспективніших українських акторів. Останній ось тут: Кумири, ідоли, секс-символи... Гаряча двадцятка молодих акторів України. Ваша суб’єктивна версія «Топ-10» найперспективніших акторів України, на яких варто звернути увагу і ЗМІ, і продюсерам?

Мій рейтинг «не об'єктивний»:

Сергій Стрєльніков,

Олексій Гнатковський,

Даша Плахтій,

Ростислав Держипільський,

Дмитро Вівчарюк,

Роман Ясіновський,

Олег Шульга,

Олександр Мавріц,

Ірма Вітовська,

Яків Ткаченко...

Які українські фільми, крім «Довбуша», варто очікувати в прокаті 2021-го. Версія «Главкома» «Пульс». Спортивна драма. Режисер Сергій Чеботаренко.

«Червоний. Без лінії фронту». Історична драма. Режисери Заза Буадзе, Тарас Ткаченко.

«Нереальний КОПець». Комедія. Режисер Олександр Бєляк.

«Інший Франко». Байопік. Режисер Ігор Висневський.

«Сторонній». Езотеричний детектив. Режисер Дмитро Томашпольський.

«Погані дороги». Драма. Режисерка Наталя Ворожбит.

«Пік страху». Хорор. Режисер Станіслав Капралов.

Олег Вергеліс, для «Главкома»