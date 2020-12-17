На Львівщині реставрують унікальний дерев’яний храм, якому понад 350 років

У 2019 році з обласного бюджету для продовження робіт виділили майже півтори мільйони гривень

У селі Ісаї Турківського району на Львівщині реставрують старовинний дерев’яний храм. Святині – понад 350 років, повідомили в пресслужбі облдержадміністрації.

Зазначається, що це пам’ятка архітектури національного значення. Відновлення церкви розпочали у 2018 році. Тоді провели перші протиаварійні роботи на пам’ятці.

«У 2019 році з обласного бюджету для продовження робіт виділили майже півтори мільйони гривень. За ці кошти укріпили та замінили опорні конструкції даху та куполів. Два куполи над вівтарем та центральною навою накрили ґонтом, що забезпечило збереження храму від проникнення вологи в середину приміщень», – наголосив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

Цього року для продовження робіт скерували ще 700 тисяч гривень. «Це унікальний храм бойківського стилю, не схожий до інших дерев’яних церков. Церква увінчана маківками, які ми відновлювали відповідно до старих фотографій. У святині є дуже красивий іконостас та розписи ХVIII – ХIХ століть. До кінця року маємо завершити реставрацію стін вівтаря, бабинця та куполів», – зазначив виконроб Андрій Сенчишин.

За його словами, для завершення реставрації необхідно реставрувати ґанок, замінити підпори, накрити гонтом піддашшя та провести благоустрій території. Ці роботи проводитимуть наступного року.

Цього року реставраційні роботи проводять ще на п’ятьох дерев’яних пам’ятках архітектури. Це храми в Глиницях, Морянцях Яворівського району, дзвіниця в Дрогобичі, церкви у Фусові Сокальського району та Зарудцях Жовківського.

Рбніше британське видання The Daily Mail внесло Підгорецький замок до списку грандіозних та занедбаних будівель. У рейтингу із 21 будівлі Підгорецький замок посів двадцяте місце.