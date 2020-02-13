Nissan планує відсудити у екс-глави компанії близько $90 млн



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Карлос Гон

Сума у позові була розрахована на базі всіх збитків, які Гон завдав компанії через корупційні дії

Японська компанія Nissan подала цивільний позов проти колишнього глави Карлоса Гона на суму в близько 90 мільйонів доларів у зв’язку із його шахрайськими діями.

Про це повідомляє AFP.

У середу, 13 лютого, японський автомобільний гігант Nissan подав цивільний позов, щоб отримати близько 10 мільярдів ієн (за сьогоднішнім курсом близько 90,8 млн) від колишнього голови правління Карлоса Гона. У компанії заявили, що ця суму була розрахована на основі суми збитку, який, як передбачається, Гон завдав компанії своїми корупційними діями.

Зокрема, компанія звинувачує Гона у використанні зарубіжної житлової нерухомості без оплати оренди, приватного використання корпоративних літаків, виплатах його сестрі, виплатах його особистому адвокату в Лівані.

Крім цього, в Nissan припускають, що можуть подати на Гона в суд також за неправдиві заяви на адресу компанії, озвучені ним під час прес-конференції в Лівані.

Представники Nissan також не виключають, що сума позову може збільшитися.

Нагадаємо, 31 грудня Карлос Гон, якого повинні були судити в Японії за звинуваченням у приховуванні доходів, здійснив втечу, вилетівши в Туреччину, після чого пересів на літак і був доставлений в Ліван.

За даними прокуратури, Гон завдяки шахрайською схемою переказу грошей дилерської компанії в Омані викрав майже 5 млн доларів.