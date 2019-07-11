Суд виправдав жителя Тетієва, який обізвав мера «гандоном»



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Суд в Києві вважає, що фразою «гандон» в контексті розмови мера Тетієва порівняли з французьким письменником-фантастом «Ів Гандоном»

Апеляційний суд закрив справу щодо чоловіка, який звернувся до мера міста Тетіїв Київської області словом «гандон».

Як повідомляє «Судовий репортер», у квітні цього року відбулося громадське зібрання з приводу зариблення річки Роська державним підприємством «Сервіс» за ініціативою Тетіївської міськради. Зібрання проходило на вулиці і громадяни висловлювали свою незгоду з діями мера якого, один із присутніх Ігор Савлук звинуватив у публікації неправдивої інформації. А саме, вказуючи на міського голову Руслана Майструка, заявив, що отакі «гандони» пишуть брехню.

У травні Тетїівський райсуд визнав чоловіка винним у дрібному хуліганстві і оштрафував на 51 грн (+384 грн судового збору). Сам же порушник вину не визнавав і переконував, що мав на увазі французького письменника-фантаста Ів Гандона, а тому це не є образливим нецензурним словом. Але суд такі пояснення до уваги не взяв, мотивуючи тим, що термін «гандон» має кілька значень, в тому числі і вживається як образа відносно осіб чоловічої статі.

Київський апеляційний суд спеціально переглянув відео сутички і дійшов висновку, що фразою «гандон» в контексті розмови чоловік дійсно порівняв мера з французьким письменником-фантастом «Ів Гандоном», оскільки вважав, що той розказує фантастичні речі. Також апеляційний суд зазначив, що суд першої інстанції не врахував, що вислів не був пов’язаний з явною неповагою до інших громадян, оскільки вони повністю його підтримували і активно захищали, коли мер хотів його штовхнути. Суд не побачив доказів того, що чоловік словом «гандон» хотів образити мера, а не просто згадав прізвище французького письменника-фантаста.

3 червня 2019 апеляційний суд закрив справу за відсутністю події і складу адміністративного правопорушення в діях особи.