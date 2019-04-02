Низку державних шахт в Україні відключили від енергопостачання через борги



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Видобуток вугілля на шахтах зупинено

Електроенергія поставляється лише для систем з відкачування води і систем провітрювання

Ряд державних вугледобувних підприємств з 1 квітня відключені від енергопостачання.

Про це повідомив у Facebook голова Національної профспілки гірників України Михайло Волинець.

За його інформацією, відключені шахти держпідприємства «Волиньвугілля» у Волинській області, «Лисичанськвугілля», «Первомайськвугілля» та «Мирноградвугілля» в Луганській області, а також шахти «Капітальна» та «Центральна».

Підприємства працюють в обмеженому режимі, електроенергія поставляється для систем з відкачування води і систем провітрювання, додав Волинець.

«В даний час видобуток вугілля припинено, копальні працюють в обмеженому режимі: не знеструмлено тільки водовідлив і системи провітрювання», - написав Волинець.

Він також нагадав, що через борги по зарплаті не приступають до роботи гірники шахт «Родинська» ДП «Мирноградвугілля».

«На шахтах ДП «Волиньвугілля» також відсутнє електропостачання. Як повідомляють шахтарі підприємства, генеральний директор навіть не уклав договір на постачання електроенергії», - додав Волинець.

Нагадаємо, раніше на Донеччині працівники шахт ДП «Торецьквугілля» припинили роботу та вимагають виплатити їм заробітну плату, якої вони не отримують з початку 2019 року.

Раніше повідомлялося, що шахтарів Донбасу забезпечили безкоштовною медстраховкою.